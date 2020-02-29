6 не самых приятных фильмов о России

А где берёзки рррррррруские?

Россиюшка – лучшая в мире страна, где живут лучшие в мире люди. Но всё же, она не идеальна. Мы собрали для вас самые противоречивые фильмы, в которых показана неприятная, негативная сторона самого большого государства на планете.

Похороните меня за плинтусом

Самодурство поехавшей бабки показано тут на примере воспитания внука Саши. Проникновенная картина о том, как НЕ НАДО воспитывать детей. Особенно жутко становится тогда, когда узнаёшь, что оказывается, всё основано на реальной истории Павла Санаева в его повести. При этом в экранизации очень многие гадкие детали сгладили.

Левиафан

Уже многие тысячи и десятки тысяч патриотов прокляли Андрея Звягинцева за эту русофобскую картину. Сюжет строится вокруг неравного боя маленького человека с омерзительной машиной государственной власти в лице местечкового ублюдка-царька. Немного опускаются руки после такого кино.

Нелюбовь

Муж и жена разводятся. К несчастью есть 12-летний сын. При этом тут разрывается шаблон – бывшие супруги не борются за то, чтобы оставить ребёнка у себя, а наоборот хотят спихнут ненужно дитя. От таких фильмов становится страшно за будущее нашей страны.

Дурак

Простой сантехник замечает трещины в несущей стене многоквартирного дома. Чтобы спасти жизни 800 человек герой бросается в битву с всесильной российской бюрократией. При этом пугает не только каменное равнодушие кабинетных крыс, но и самих людей, которые живут в аварийном доме.

Жить

Трёхчастная история о том, что происходит в жизни близких после утраты родного человека. Пугающая реалистичность картинки просто хватает за горло и не позволяет прервать просмотр.

Майор

Майор милиции сбивает насмерть человека. Служебное положение позволяет ему легко уйти от ответственности. Но тут в пустое сердце нелюдя вдруг врывается совесть…