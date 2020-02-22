12 советов от человека, который просыпается в 4-30 утра

Это вам поможет!

Все мы читали и слышали много раз в том, что большинство успешных людей рано встают. Мол, ранние часы являются самыми продуктивными, и за это время можно успеть переделать кучу кучную дел. Но сказать куда легче, чем сделать.

Вот история человека, который не просто научился просыпаться рано – он нагнул всю систему целиком и стал просыпаться не просто рано, а катастрофически рано. Его зовут Филипе Кастро Матоса.

Изначально он поставил себе вполне достижимую цель – просыпаться один месяц в каждый рабочий день в 4:30 утра. Надо сказать, что к этому моменту он подошёл уже имея за плечами некоторый опыт раннего пробуждения. На момент нового вызова он уже легко просыпался в 6:00 утра и теперь бросил самому себе новый вызов.

Он легко отказался от выходных и праздников, чтобы не перегрузить организм и не потерять другие сферы в слепой погоне за пресловутой продуктивностью. 21 день – срок по теории Максвелла Мольца, необходимый для прививания новой привычки. При этом раннее пробуждение это не цель, а средство. А целью он выбрал банальное повышение продуктивности – парень хотел делать свою работу быстрее и качественнее, в итоге успевая больше.

Вот 12 наблюдений, которыми он любезно поделился с другими охотниками за продуктивностью и личной эффективностью.

Для изменений обязательно нужна поддержка

Филипе утверждает, что поддержка друзей и семьи невероятно важна для такого трудного дела. Обязательно появится желание всё бросить и жить, как жил до этого. Парень решил проблему современно – рассказал всем своим друзья в Facebook. Многие знакомые живо интересовались смелой затеей, задавали вопросы. И уже одно только это повышает градус решительности. Берите на вооружение.

Люди интересуются подробностями

Знакомые Филипе даже пытались отговорить своего друга, считая, что ничего хорошего из такого насилия над собой не выйдем. Парень осмысленно спорил с ними в комментариях, и для этого ему пришлось приложить немало сил. И это ещё больше укрепляло его в стремлении к своей цели.

Люди думают, что такой режим отберёт часть сна

Распространённое заблуждение. На самом деле Филипе хорошо подготовился к своему челленджу. Он заранее знал, сколько его организму нужно часов для полного восстановления и, опираясь на эти данные, составил себе график. Оказывается, достаточно всего-то 6-7 часов. Он стал раньше отходить ко сну – в 21-30 или 22-00. Оказалось, что так он стал высыпаться даже лучше.

Препятствия на пути к цели

Когда он стал на путь, оказалось, что есть большое количество препятствий. К счастью, непреодолимых почти нет. Любые трудности можно и нужно устранить из своей жизни. У Филипе нет жены и детей, плюс работа со свободным графиком – это большие плюсы, но даже в таких благоприятных условиях ему стоило немалых трудов устроить свой график так, чтобы ничто не мешало его раннему сну и раннему пробуждению.

Физическая форма имеет большое значение

Чтобы наладить свою жизнь вот так, надо иметь хорошее здоровье. В таком случае вы легко будете засыпать и просыпаться. Филипе регулярно занимается спортом и старается правильно питаться – именно это и помогло ему справиться со стрессом первых дней такого режима.

Не позволяем себе «ещё 10 минут»

Вставать надо сразу же по сигналу будильника, если вы будете переводить его на 10-20 минут вперёд, то потеряется весь смысл стратегии раннего пробуждения.

Чтобы выспаться, достаточно 7 часов

При этом так не только у него. Вообще любому человеку достаточного этого времени.

Времени на работу будет БОЛЬШЕ

Дело не том, что человек в таком режиме больше работает, НЕТ! Просто весь период работы сдвигает назад, а утром продуктивность у жаворонков намного, намного выше. Так и получается, что время активной работы увеличилось, и результаты заметно улучшились.

Появилось время для самых сложным и времязатратных дел

Филипе в первые часы после пробуждения делает наиболее трудные дела. Для него это ответы на электронные письма и сообщения в социальных сетях (по работе). Разбор почты проходит заметно быстрее.

Появилось больше времени на спорт

Из-за того, что появилось больше свободного времени, Филипе совершенно безболезненно добавил себе в график 1-2 тренировки. Теперь он тренируется 4-5 раз в неделю.

Новый взгляд на окружающий мир

Такая смена режима дня здорово переворачивает мышление, что самым позитивным образом сказалось на работе и творчестве.

Сила воли по-прежнему решает

Даже для него, человека, кто просыпался в 6-00, это было трудно. Сила воли не раз была напряжена до предела, прежде, чем парень вошёл в режим и стал легко просыпаться в 4-30. Помните об этом.