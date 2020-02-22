12 советов от человека, который просыпается в 4-30 утра

Это вам поможет!
Все мы читали и слышали много раз в том, что большинство успешных людей рано встают. Мол, ранние часы являются самыми продуктивными, и за это время можно успеть переделать кучу кучную дел. Но сказать куда легче, чем сделать.
Вот история человека, который не просто научился просыпаться рано – он нагнул всю систему целиком и стал просыпаться не просто рано, а катастрофически рано. Его зовут Филипе Кастро Матоса.
Изначально он поставил себе вполне достижимую цель – просыпаться один месяц в каждый рабочий день в 4:30 утра. Надо сказать, что к этому моменту он подошёл уже имея за плечами некоторый опыт раннего пробуждения. На момент нового вызова он уже легко просыпался в 6:00 утра и теперь бросил самому себе новый вызов.
Он легко отказался от выходных и праздников, чтобы не перегрузить организм и не потерять другие сферы в слепой погоне за пресловутой продуктивностью. 21 день – срок по теории Максвелла Мольца, необходимый для прививания новой привычки. При этом раннее пробуждение это не цель, а средство. А целью он выбрал банальное повышение продуктивности – парень хотел делать свою работу быстрее и качественнее, в итоге успевая больше.
Вот 12 наблюдений, которыми он любезно поделился с другими охотниками за продуктивностью и личной эффективностью.
-
Для изменений обязательно нужна поддержка
Филипе утверждает, что поддержка друзей и семьи невероятно важна для такого трудного дела. Обязательно появится желание всё бросить и жить, как жил до этого. Парень решил проблему современно – рассказал всем своим друзья в Facebook. Многие знакомые живо интересовались смелой затеей, задавали вопросы. И уже одно только это повышает градус решительности. Берите на вооружение.
-
Люди интересуются подробностями
Знакомые Филипе даже пытались отговорить своего друга, считая, что ничего хорошего из такого насилия над собой не выйдем. Парень осмысленно спорил с ними в комментариях, и для этого ему пришлось приложить немало сил. И это ещё больше укрепляло его в стремлении к своей цели.
-
Люди думают, что такой режим отберёт часть сна
Распространённое заблуждение. На самом деле Филипе хорошо подготовился к своему челленджу. Он заранее знал, сколько его организму нужно часов для полного восстановления и, опираясь на эти данные, составил себе график. Оказывается, достаточно всего-то 6-7 часов. Он стал раньше отходить ко сну – в 21-30 или 22-00. Оказалось, что так он стал высыпаться даже лучше.
-
Препятствия на пути к цели
Когда он стал на путь, оказалось, что есть большое количество препятствий. К счастью, непреодолимых почти нет. Любые трудности можно и нужно устранить из своей жизни. У Филипе нет жены и детей, плюс работа со свободным графиком – это большие плюсы, но даже в таких благоприятных условиях ему стоило немалых трудов устроить свой график так, чтобы ничто не мешало его раннему сну и раннему пробуждению.
-
Физическая форма имеет большое значение
Чтобы наладить свою жизнь вот так, надо иметь хорошее здоровье. В таком случае вы легко будете засыпать и просыпаться. Филипе регулярно занимается спортом и старается правильно питаться – именно это и помогло ему справиться со стрессом первых дней такого режима.
-
Не позволяем себе «ещё 10 минут»
Вставать надо сразу же по сигналу будильника, если вы будете переводить его на 10-20 минут вперёд, то потеряется весь смысл стратегии раннего пробуждения.
-
Чтобы выспаться, достаточно 7 часов
При этом так не только у него. Вообще любому человеку достаточного этого времени.
-
Времени на работу будет БОЛЬШЕ
Дело не том, что человек в таком режиме больше работает, НЕТ! Просто весь период работы сдвигает назад, а утром продуктивность у жаворонков намного, намного выше. Так и получается, что время активной работы увеличилось, и результаты заметно улучшились.
-
Появилось время для самых сложным и времязатратных дел
Филипе в первые часы после пробуждения делает наиболее трудные дела. Для него это ответы на электронные письма и сообщения в социальных сетях (по работе). Разбор почты проходит заметно быстрее.
-
Появилось больше времени на спорт
Из-за того, что появилось больше свободного времени, Филипе совершенно безболезненно добавил себе в график 1-2 тренировки. Теперь он тренируется 4-5 раз в неделю.
-
Новый взгляд на окружающий мир
Такая смена режима дня здорово переворачивает мышление, что самым позитивным образом сказалось на работе и творчестве.
-
Сила воли по-прежнему решает
Даже для него, человека, кто просыпался в 6-00, это было трудно. Сила воли не раз была напряжена до предела, прежде, чем парень вошёл в режим и стал легко просыпаться в 4-30. Помните об этом.
-
1 Коронавирус – что нужно знать
-
2 Джет-пак нового поколения
-
3 Электрический внедорожник с разгоном до сотки за 3,5 секунды
-
4 Очищаем организм от никотина – 5 шагов
-
5 9 фактов о стейке
-
6 BMW с «дымной» раскраской
-
7 Современный «зелёный» дом, встроенный в природный ландшафт
-
8 Гоночный шлем виртуальной реальности
-
9 Самые популярные заблуждения о космосе – ТОП-10
-
10 4 классных упражнения на велотренажёре