10 фактов об Адольфе Гитлере, которых вы могли не знать

Кто бы мог подумать!
Казалось бы, что такой известный человек изучен вдоль и поперёк, но нет. Кое-что не известно большинству обывателей. Вот самые удивительные и причудливые факты из биографии одного из самых страшных людей прошлого века.
- Адольф первый из глав европейских государств запретил так называемые «человеческие зоопарки» – заведения, где на потеху толпе показывали людей со аномалиями в строении тела, дефектами и уродствами.
- Гитлер был большим киноманом. Обожал вестерны и фантастику. Любимыми фильмами были «Кинг Конг», «Белоснежка и семь гномов».
- Адольф Гитлер сохранил жизнь врачу-еврею, которые много лет лечил его семью, даже несмотря на большие финансовые трудности Гитлеров.
- Во Второй Мировой войне против Германии воевал американский моряк по имени Вильям Патрик Гитлер – племянник Адольфа. Написал несколько статей, в которых порицал дядюшку сами знаете за что. Чтобы поступить на службу в американские ВМФ ждал личного разрешения президента.
- Гитлер очень любил животных. После прихода к власти издал ряд законов в защиту зверей – запрет на охоту на диких животных, запрет на опыты над животными и тому подобные.
- Знаменитый труд «Моя борьба» изначально имел другое название – «4 с половиной года борьбы с ложью, глупостью и трусостью». В издательстве название посчитали слишком громоздким и пафосным и настоятельно посоветовали более ёмкое, которое теперь известно всему миру.
- Гитлер был ипохондриком. Постоянно лечился от десятков болезней и принимал целую кучу препаратов. Всего их было 74, включая кокаин. Считается, что под действием некоторых из них он принимал поспешные и неправильные решения.
- К 1939 году Адольф Гитлер стал вегетарианцем, полностью отказался от табака и алкоголя. Берёг здоровье для своей страны.
- Большое внимание уделял своим эмоциональным речам. Подолгу просматривал видео своих выступлений, делал гору пометок в блокноте – что-то типа работы над ошибками.
- В конце 20-х и 30-х годах фюрер пользовался большой популярностью в среде белых американцев. Были даже нацистские профсоюзы – Nazi Bunds. И улица была, названная его именем.
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