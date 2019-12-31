8 до сих пор необъяснённых исторических фактов

Официальная наука нам явно что-то недоговаривает.

Иногда какие-то вещественные доказательства ставят нас в самый настоящий тупик. Мы собрали для вас самые интересные секреты истории.

Горилла Коко

Удивительная горилла уже, к сожалению, умерла. Но при жизни обучилась языку жестов и общалась с людьми на самые разные темы. Зоологи оценивали её интеллект на уровень 8-летнего ребёнка. Некоторые даже выше. Однажды ей задали необычный вопрос – «что происходит с животными после смерти?». Ответ поразил учёных – «они уходят в уютную нору». Пояснений получить не удалось, и остался широчайший простор для того, чтобы додумать самому.

Мумия Синь Чжуй

Удивительно сохранившаяся мумия были погребена около двух тысяч лет назад, в одном из древнекитайских государств. Сохранность настолько поразительная, что учёные смогли найти все внутренние органы, кровеносные сосуды, немного крови и даже семечки дыни в желудке. Загадка заключается в том, почему она так хорошо сохранилась и почему другие погребения этой эпохи и этого региона разительно отличаются.

Грозовая туча на архипелаге Тиви

Каждый год в период с сентября по март на островах Тиви (около Австралии) образуется грозовая туча. Ей даже дали имя – Гектор. Всё происходит каждый год с очень большой точностью. Почему это происходит, точно никто не знает.

Танцующая чума

Неизвестная болезнь заставили примерно 500 человек выполнять некие несуразные интенсивные движения. Дело было в средних веках в франко-немецком городе Страсбург. Большинство заболевших умерли от истощения. Учёные могут дать только лишь две слабенькие теории – действие грибка спорыньи или редчайший вид психогенного помешательства.

Фестский диск

Сей артефакт хранит в себе множество тайн. Самая главная – предназначение необычного на вид предмета. Никто не смог прочитать символы – не похоже ни на одну письменность мира. Возможно, это вообще всего лишь настольная игра.

Сокровища на острове Оук

Остров этот расположен на востоке Канады. На нём есть некая пещера-шахта. Говорят, что где-то в её недрах спрятаны сокровища. Глубина – минимум 60 метров, ниже никто не забирался. Или забирался, но не возвращался. На стенах есть непонятные рисунки и письмена давно вымерших индейцев. Старая колонистская легенда гласит, что сокровища будут найдены только после того, как умрёт семь искателей. Местные жители говорят, что их уже умерло семь, и следующий станет счастливчиком.

Гробница Клеопатры и Антония

В древности видные правители нередко просили приближённых похоронить их в тайном месте, чтобы уберечь от вандалов и мародёров. Так было и с правительницей Египта и её политическим и личным союзником Марком Антонием. После поражения в войне с Римской Империей они приняли яд.

Инопланетный сигнал

Знаменитый эпизод. Все уфологи его знают. В 1977 году радиоастрономы в штате Огайо зафиксировали странный сигнал. Это точно искусственный сигнал, а не какие-то «естественные шумы». Что это и откуда пришло сказать никто не может. Скептики говорят, что это фрагмент какого-то земного сигнала, который улетел в космос, там отразился от какого-то космического мусора и вернулся к нам.