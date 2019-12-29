Русские на обложке журнала TIME

Их было немало!

Американский еженедельный журнал Time можно считать иллюстрацией современной истории. А попадание на его обложку уже давно стало неким мерилом значимости той или иной личности в мировой истории. Мы решили подобрать самых значимых людей из СССР, которые в разное время были «лицом» знаменитого еженедельника.

Иосиф Сталин

Каждый год редакция журнала выбирает человека года. И таким в 1939 году стал глава СССР Иосиф Сталин. За что? За пакт Молотова-Риббентропа. В то время его считали какой-никакой, но мерой по противодействию набирающей силу нацистской Германии. Кстати, Гитлер тоже был человек года. Через несколько лет Сталин ещё раз попал на обложку, после Сталинградской битвы. А всего он 10 раз был лицом номера.

Дмитрий Шостакович

На обложку советский композитор попал в 1942 году, на следующий день после премьеры его Седьмой симфонии. Симфония эта была написана в Ленинграде, а сам автор в то время нередко вместе с коллегами гасил на крыше здания консерватории зажигательные бомбы. Именно поэтому на обложке он изображён в каске пожарного.

Сергий, патриарх Московский и всея Руси

Случилось это в 1943-м. Поводом стал избрание главы возрождённой Русской православной церкви. По всем параметрам это стало эпохальным событием в истории страны.

Сергей Прокофьев

В 1945 году наш музыкант и композитор был признан величайшим из живущих. Критики всего мира были уверены, что ни один другой русский композитор не способен на такую технически совершенную музыку.

Георгий Жуков

Этот полководец попал на обложку в 1955-м, когда написал письмо Дуайту Эйзенхауэру. В письме он выказывал доброе отношение ко всей Америке и лично к Президенту, называя его «старым боевым товарищем». Тогда это было воспринято крайне положительно.

Никита Хрущёв

Никита Сергеевич 20 раз попадал на обложку. По разным причинам. Даже человеком года он однажды был. Разумеется, за выдающиеся достижения в области освоения космоса.

Борис Пастернак

Среди русскоязычных писателей Пастернак стал первым, кто попал на обложку. Случилось это в 1958 году, когда разгорелся скандал с отказом от Нобелевской премии. Его роман «Доктор Живаго» был высоко оценён западными коллегами, но в пух и прах разбит соратниками писателя в СССР.

Юрий Гагарин

1961 год… ну, кто ещё мог быть в центре всеобщего внимания. Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе и моментально затмил всех спортсменов, музыкантов, писателей и политиков. Его очень уважали даже конкуренты, а улыбчивая и весёлая натура как человека развеяла немало мифов относительно угрюмых русских.

Александр Солженицын

В феврале 1974 года за роман «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына лишили советского гражданства и выслали из страны. Это и стало поводом для такого пристального внимания.

Раиса Горбачёва

Супруга первого президента СССР Михаила Горбачёва, дважды человека года по версии Time. А жена попала на обложку из-за того, что в народе бытовало очень устойчиво мнение, что все свои решения Михаил обсуждал со своей спутницей жизни.