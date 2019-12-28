Когда пора заканчивать дружбу –  9 признаков

Увы, бывает и такое.

Всё течёт, всё меняет. И бывает так, что закадычный друг постепенно перестаёт им быть и становится ненужным балластом. Чтобы окончательно не испортить впечатление о человеке важно вовремя понять, что дружбе конец. Вот 9 признаков того, что ваш друг больше вам не друг. Под конец года бывает полезно подумать о таких вещах.

Нездоровое соперничество

В среде мужчин вполне нормально делиться своими достижениями и даже слегка подтрунивать над чуть менее успешными братанами, но это ни в кое случае не должно перерастать в ярмарку тщеславия. Если ваш товарищ из пятницы в пятницу продолжает важно хвалиться своими деньгами, машинами, поездками, то, пожалуй, у него сломалось чувство дружбы в голове. А зачем вам такой друг, который только настроение обсирает?

Ревность

Дружеская ревность – забавная штука. Если ваш дружбан хочет, чтобы вы пивасили только с ним, то это как-то по-детски. Вы взрослый самостоятельный человек. И вы вправе вступать в дружеские отношения с кем угодно. Но это понимают не все.

Слишком бурные тусовки

Бывают такие друзья, которые маленько сбивают с пути истинного. Обильные возлияния и бурные приключения, сопровождающиеся вызовом полиции и прескверным похмельем – это совсем не то, что должна давать человеку крепкая мужская дружба. Пожалуй, не нужен вам такой друг-заводила.

Плач

Обратный вариант пункта 1. Едва ли вам будет приятно, если ваш школьный товарищ начнёт каждый раз при встрече долго и нудно плакаться, рассказывать о своих проблемах, неудачах и горько сетовать на злодейку судьбу. Такая перегрузка негативом плохо скажется на вашем душевном состоянии.

Сплетни

А вот это уже совсем не по-мужски. Перемывать косточки общим знакомым очень любят дамы, но никак не господа. Неприятные тайны товарищей лучше не разбалтывать – аукнется очень быстро.

Перед встречей нет радости

Настоящий верный товарищ должен привносить в вашу жизнь приятные эмоции и радость. И уж если вам перед посиделкой совсем не радостно, то стоит задуматься…

Друг просит о помощи слишком часто

Иногда отличные друзья мутируют в настоящих паразитов, которые с нездоровой регулярностью просят вас о помощи. У всего должна быть мера.

Слишком воинственные споры

Иметь разные взгляды на девушек, футбол, музыку, политику – это вполне нормально. Но ваши споры не должны быть слишком рьяными и отбирать эмоциональные силы. Такие друзья-спорщики вам ни к чему.

Закрытость

Настоящие друзья могут доверять друг другу. Это значит, что даже какую-то часть самых сокровенных деталей можно поведать проверенному товарищу. Нормально что-то всё же не рассказывать, но если друг совсем закрывается и не рассказывает о себе вообще ничего, то это ясный сигнал того, что дружбе конец.