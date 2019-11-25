Имущество Сталина – так ли скромен был любимый кровопийца России?

Спойлер – нет!

Сталинисты любят рассказывать, каким аскетом был объект их почитания. Мол, после смерти «великого вождя» остался старый китель, дырявые сапоги и трубка… Ну, да. Всё почти так и было. Даже трубка была не его, он брал её в аренду. Шутка.

На самом деле, есть совершенно официальный документ – опись имущества на даче Кобы после его счастливой кончины. И тут масса любопытного.

В кабинете:

Блокнот…. Записная книжка… Личные записи на отдельных листках… Тетрадь с личными записями… Коробка №1 – курительные трубки – 5 штук + 4 коробки специальных принадлежностей, табак + сувениры и мелкие предметы с личного стола. Как видим, трубка была не одна.

В спальне:

Китель белый – 2 шт. + ордена и медали. Китель серый – 2 шт. Китель тёмно-зелёный – 2 шт. Брюки – 10. Нижнее бельё в коробке №2. Коробка №3 – 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки. Коробка №4 – ванно-душевые принадлежности. Сапоги. Тут стоит сделать лирическое отступление. Сапоги действительно были дырявыми. Но не потому, что он такой стоический аскет, а потом, что его чудовищная неумеренность в еде и питье привела к тому, что к зрелому возрасту (к которому он, к большому сожалению, дожил) обзавёлся кучей болячек. На ногах у него были выпирающие косточки. В этих местах он натирал ноги в обычных сапогах, потому дома носил «специальные», с вырезанными дырками на самых болючих местах.

Как видим, он был настоящим модником – столько кителей и брюк.

В сейфе

Также у него был личный сейф, который вскрыли после праздника, т.е. после смерти усатого гада. А там… деньги и ценности. 3 миллиона рублей. Накопились причитающимися гонорарами за опубликованные «труды». Легко предположить, какой научной «ценностью» они обладали. Деньги Йоська просто не тратил – всё доставалось бесплатно. Также было две сберегательные книжки – на них были копейки: 900 и 30К рублей. Ещё была зарплата, как у обычного работяги. «Работяга» этот, правда, к 50-м годам стал зарабатывать около 10 тысяч рублей. «Москвич» тогда стоил, напомним, около 9 тысяч. Но и эти деньги он не тратил – некуда было. Всё и так было.

Недвижимое имущество

Теперь о недвижимости. В широком смысле он владел всей огромной страной и косвенно ещё несколькими в восточной Европе. Разумеется, у него было несколько дач и резиденций – больше десятка. На его даче было несколько зданий. Один только зал имел площадь в 150 квадратов. Неплохо для аскета, верно? Кроме того, говорят, что у него было личное бомбоубежище. Или даже несколько. Также не будет забывать о том, что его охраняла целая армия солдат и прислуги. Не забываем, что он был чокнутым параноиком, а значит на обычных машинах он не ездил – только бронированные. Как правило, западного производства. Такие автомобили стоили немало.

Получается, что всемогучий, солнцеликий, отец народов, освободитель мира, великий и непобедимый Сталин кое-что имел помимо пресловутого блохастого френча и старющей трубки? Видимо, это всё подбросили американские шпионы.