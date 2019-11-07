10 самых шикарных тюрем мира

А в чём вообще наказание?

Многие западный (и не только) страны загнивают настолько, что условия жизни в их ТЮРЬМАХ превосходят удобства обычных, свободных людей в более бедных странах. Их логика проста – преступник является человеком, пусть и оступившимся. А если человек, то жить должен в человеческих условиях. Плюс ко всему есть ещё одна причина – адаптация на свободе. Считается, что если бросить человека в сырой подвал и кормить безвкусной баландой из просроченной крупы, то он уж точно никогда не вернётся в общество, как нормальный его член. А в нормальных условиях преступник учится, получает образование, профессии, учит языки, занимается спортом… После такого периода у него будет намного больше шансов вернуться к нормальной жизни. С этим можно поспорить, но такова их логика.

Мы собрали для вас десятку самых комфортабельных тюрем мира:

Бастой (Норвегия)

Эта тюрьма построена на живописном острове. Вместо камер тут комфортабельные коттеджи. Узники работают на местной ферме. У них много свободного времени. Летом тут даже достаточно тепло, чтобы загорать и купаться. Также тут можно играть в теннис, футбол, баскетбол, удить рыбу, заниматься верховой ездой. Вместимость – около сотни заключённых.

Эддавейлл (Шотландия)

Тюрьма-школа. Каждый здешний обитатель обязан посвящать учёбе не менее 40 часов в неделю. Для этого есть все условия – преподаватели, техника, учебные классы, богатая библиотека, спортзал, кружки по интересам.

Отаго (Новая Зеландия)

Тут тоже большие возможности для образования. В обширном списке есть несколько кулинарных специальностей, более десятка профессий из сферы животноводства, курсы иностранных языков. Всё, разумеется, бесплатно. Также можно работать уже в тюрьме, а по выходу будет солидная сумма. Ещё одна фишка – раз в неделю можно заказать блюдо из РЕСТОРАНА!

Лёбен (Австрия)

Тут живут преступники, чьи статьи не связаны с насилием – мошенники, воры. В камере у каждого есть ванная комната, телевизор, небольшая собственная кухня. Для досуга также есть спортивные площадки, небольшой парк-сад, библиотека.

Аранхез (Испания)

Эта тюрьма отличается тем, что семейные зеки могут без ограничения по времени проводить время со своими семьями – есть специальные семейные комнаты. В остальном тюрьма тоже на уровне – образование, творчество, чтение, спорт.

Соллентуна (Швеция)

Шведская глубинка с живописной природой. Комфортабельные комнаты, спортивный зал, мастерские для тех, кто увлекается ручным трудом, библиотека, телевизор и игровые консоли. Можно ли было ожидать от шведов чего-то другого?

Хальден (Норвегия)

Помимо стандартных удобств тут есть зал для занятия спортивным скалолазанием. Также для музыкальных преступников есть набор музыкальных инструментов и даже (!!!!!!!!!) оборудованная звукозаписывающая студия.

Ономити (Япония)

Эта тюрьма построена специально для пожилых людей. Молодых преступников они держат в жёстких по японским меркам условиях, но возраст тут уважают. Здесь отличные условия: вкусное, разнообразное здоровое питание, медицинская помощь. Везде всё оборудовано перилами и пандусами, чтобы старики могли безопасно передвигаться. Для досуга есть залы для физкультуры, библиотека, материалы для творчества.

Колумбия

Тут содержатся только женщины и только за нетяжкие преступления. Больше похоже на общежитие. В распорядке недели есть время для того, чтобы вообще покинуть тюрьму – повидаться с семьёй или даже подработать где-то.

Кампале (Уганда)

Вот эту страну никто не ожидал увидеть в этом списке. Тут ведётся активная перевоспитательная работа. Как правило, трудом – заключённые занимаются садоводством, кулинарией, получают навыки ручного труда (деревообработка, строительство, металлообработка, вождение автомобилей и спецтехники), которые потом пригодятся на свободе.