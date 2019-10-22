6 неочевидных признаков творческой личности

Творческая жилка есть, наверное, в каждом. Однако по некоторым признакам можно понять, что она, эта жилка, просто слегка пульсирует, а фигачит бешеные объёмы классных идей, которые хорошо бы пустить в нужное русло.

Сарказм

Едкое остроумие не всегда нравится окружающим – это факт. Однако талантливый творец и не должен нравиться абсолютно всем. Напротив, иногда он может бесить просто всех! И при этом всё равно считаться чуть ли не гением.

Многие исследователи отмечают, что тяга к сарказму и гадкому юмору – частый признак живого ума и сильного абстрактного мышления. При этом надо помнить ещё одну прикольную штуку – сарказм отлично умеет ссорить не очень близких людей, но с по-настоящему родными отношения не испортить никакими язвлениями.

Невротизм

Эмоциональная неустойчивость является частым спутником большого творческого таланта. Богатое, живое воображение просто «сжигает» нервную систему – это и хорошо, и плохо.

Витание в облаках

Свободный полёт мысли характерен только для тех, чей ум тяготеет к творческой деятельности. Разумеется, простой «математик» или «бухгалтер» мало витает в облаках – у тех товарищей другой склад ума.

Рассеянность

Если вы часто отвлекаетесь, то наверняка корите себя за это. Возможно, зря. Это верный признак креативной натуры. Посторонние факторы очень сильно действуют на гениев. Любой шорох способен отвлечь талантливого человека – слишком тонкая и чувствительная натура.

Разносторонность

Кто-то скажет, что слишком большой круг интересов снижает эффективность в каждой отдельно взятой области. Но это вопрос спорный. А вот если что и бесспорно, так и это, что творческие люди тяготеют к энциклопедичности – их интересует всё или почти всё! Не зря советуют хотя бы иногда браться за совершенно незнакомые дела и области знания.

Доверие к собственной интуиции

Это очень тонкая вещь. Чувство интуиции развивается с годами. Часто она спасает нам жизнь. Или нам это только кажется. В любом случае творческий человек этому чувству склонен доверять куда больше, чем честный, но бесхитростный работник из нетворческих сфер. Креативные натуры могут вообще творить, не включая мозг – на автопилоте.