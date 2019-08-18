7 альтернативных источников энергии – нефть, газ и уголь когда-нибудь закончатся

В будущем человечество рано или поздно будет осваивать другие источники энергии. Просто не останется другого выбора. Пока что технологии это позволяют делать в ограниченных масштабах, но когда-нибудь очкарики повысят КПД настолько, что качать нефть или сосать газ будет просто невыгодно. Да, и не будет их. Вот некоторые альтернативы помимо уже ставших банальными ветра и солнечного света.

Альтернатива 1 – волны

Идея не нова. Патент выдали в далёком 1799 году. С тех много воды утекло во всех смыслах. Вернулись к идее в 2008, когда в Португалии была построена первая полноценная волновая электростанция, которая работает не только на простых волнах, но и на приливах/отливах. Мощность её невелика – около 2,25 МВт, но потенциал огромен. Теперь подобные сооружения начинают строить на побережьях всего мира. Учёные считают, что очень скоро страны с протяжённой береговой линией смогут добывать до 5% всей своей энергии из морских волн. К тому же всё те же учёные уверяют, что волновая энергетика в перспективе будет куда выгоднее ветровой.

Альтернатива 2 – Энергия вирусов

Это уже совсем фантастика. Представьте, микроскопические колонии организмов могут генерировать электрические разряды. Например, при прикосновении. Называется такой чудесный энергетический вирус М13. Пока это слишком отдалённые перспективы, но прорыв уже сделан, энергия получена, хоть и не очень большое количество.

Альтернатива 3 – водоросли

Сама суть не слишком новаторская. Однако не забывайте, что это полностью возобновляемый источник топлива. Причём растут некоторые виды очень быстро. Пока по теплоёмкости они не могут конкурировать с нефтью или газом, но японцы уже работают над этим. И они обязательно что-то придумают. Технически энергию получают в процессе брожения – выделяемый метан и другие газы аккумулируют в генераторе и вуаля!

Альтернатива 4 – земные недра

Под землёй не только привычные нам уголь, газ или нефть. В некоторых регионах уже сейчас успешно использую геотермальную энергию. Такие станции обычно строят около вулканов и мощных гейзеров. Сегодня так отапливается почти вся Исландия, некоторые районы Японии и Индонезии.

Альтернатива 5 – термоядерная энергия

А тут мы поговорим о рукотворной энергии. Термоядерная энергетика способна когда-нибудь раз и навсегда решить для человечества проблему энергии. Уже сейчас строится современный экспериментальный термоядерный реактор ITER. Запустить планируют в начале 2030-х годов.

Альтернатива 6 – мировой океан

Океан таит в себе колоссальную энергию. И её можно и нужно использовать. Например, уже используют энергию крупных морских течений. По принципу чем-то похоже на волновую энергетику. Также в США ведутся исследования энергетики, которая использует разницу между температурой воды на поверхности и на глубине. Пока трудно сказать о перспективах. А ещё в Норвегии (эти ребята знают только в подобных технологиях не хуже японцев) уже сейчас работает пока единственная в мире электростанция, которая использует диффузию пресной и солёной вод – при этом выделяется некоторое количество энергии.

Альтернатива 7 – земное притяжение

Да. Представьте, что земное притяжение и энергия, выделяемая при вращении Земли вокруг своей оси тоже можно как-то собрать и использовать. Пока об этом говорят только самые отчаянные теоретики, но чем чёрт не шутит?

P. S. в конспирологии давно укоренилось мнение, что мировое правительство сознательно тормозит развитие науки в этом направлении. Мол, если нефть вдруг скинут с трона, то это неизбежно повлечёт за собой экономические и социальные потрясения. Что же… возможно…