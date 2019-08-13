Святые пришельцы: НЛО на христианских фресках

Это не графика и не арты художников.

Если пришельцы существуют, то они явно начали прилетать к нам не в XX веке. Прилетали и раньше. Есть множество письменных свидетельств неких объектов в небе с детальным описанием. Скептики отмахиваются под самыми наивными предлогами – летописец-фантазёр, современная подделка, неправильный перевод древних языков и прочее. Но тут мы нашли для вас древние изображения, которые не нуждаются в переводе. Это фрески со стен христианских храмов и церквей. Их и сейчас можно посмотреть.

Итак, стандартный библейский сюжет – Спаситель, апостолы, святые… Но что мы видим на небе? Летящие шары с какими-то людьми внутри. Что же это? Наверное, ангелы, у которых есть пилотируемые кометы. Фреска находится в церкви в южной Италии, датируется серединой XIV века, автор неизвестен.

Далее у нас более древнее изображение. Эпоха раннего христианства, VI век. Территория современной Турции. Благочестивые женщины пришли к гробу Спасителя. Но его уже нет, он воскрес и вознёсся на небо. Вроде бы всё стандартно, но посмотрите, что изображено над пустым гробом. Купол? Да, рисовали тогда больше схематично, чем фотографично, но всё равно. Даже неверящий скептик признает, что очень похоже на летающую тарелку.

А вот древние болгарские фрески. На очень многих из них Иисус изображался внутри красной сферы или чего-то вроде кометы. Что это? Неужто сам сын божий якшался с зелёными человечками? Или он сам из них? Да не, глупость какая-то.

А вот уже эпоха Возрождения, Италия. Что это там на заднем плане? Очень похоже на летательный аппарат. Есть мнение, что ещё 300 и более лет назад НЛО не скрывались и почти в открытую посещали землян.