Рихард Зорге: человек-загадка и гений шпионажа

Жизнь и смерть легендарного советского разведчика окутана мифами.

Родился (1895) он в Баку, в Российской империи в семье немецкого инженера, который женился на русской. Потом семья уехала в Германию. Детство и юность были ничем не примечательны. Но потом началась Первая Мировая Война. Юноша пошёл на фронт воевать за свою страну. Несколько раз был ранен. Однажды провисел на колючей проволоке несколько дней. Но выжил. Правда ввиду тяжёлых осколочных ранений был комиссован по инвалидности. Позже он писал, что именно из-за увиденных ужасов войны стал «красным» – сблизился с немецкими социалистами, революционерами и прочим «бродящим» элементом.

Необычный путь в разведку

Коммунистические убеждения рано или поздно привели бы его в СССР – на тот момент, единственную страну, где это является государственной идеологией. Так и случилось. Он переехал в страну советов. Случилось это после объявления вне закона компартии Германии в (1924). Тут он занялся партийной работой, много ездил в командировки в другие страны. В какой момент был завербован советской разведкой? Неизвестно. Но случилось это очень быстро. Вообще странно, что его так быстро и так легко взяли на службу. Далее он вернулся в Германию и для прикрытия вступил в национал-социалистическую партию.

Антиполиглот

Рихард Зорге много путешествовал, однако при этом очень плохо знал иностранные языки. Даже по-русски он изъяснялся плохо (сами понимаете, язык сложный). Другие европейские языки не знал. Какое-то время жил в Китае, а потом несколько лет в Японии, но местные языки тоже не освоил даже на слабом уровне. Несколько слов на японском выучил исключительно для того, чтобы выкрикнуть перед казнью – «Советская компартия, Коминтерн, Красная армия».

Штирлиц

Да, это он главный прообраз знаменитого киношного разведчика Исаева. Других видных разведчиков у СССР попросту не было в то время.

Переданная информация

Совершенно точно известно, что Рихард Зорге передавал в СССР некие сведения, которые добывал в Японии. Но до сих пор точно неизвестно какие именно, ведь большинство документов до сих пор засекречено. Говорят, что Зорге передал точную дату начала войны, но Сталин не поверил. Также говорят, что Рамзай (агентурный псевдоним) сообщил о готовящемся нападении на Перл-Харбор, но и тут то ли не поверили, то ли специально не стали передавать данные американцам. Наконец, самым важным считают информацию о том, что Япония не планирует нападать на СССР с востока. Многие историки уверены, что именно эта информация позволила русским перебросить под Москву свежие дальневосточные дивизии и спасти столицу в начале войны. Но документальных исчерпывающих доказательств нет.

Смерть и память

Раскрыли его в 1942. После этого в СССР не предпринималось никаких попыток его вызволить. Вроде бы Сталину даже предлагали обмен, но он решил этого не делать. Его просто бросили. Казнили разведчика в 1944 через повешение. 20 лет он нём не вспоминали. Только в 1964-м по инициативе Хрущёва провели расследование и признали заслуги. Сегодня его именем названы улицы во многих городах бывшего СССР.