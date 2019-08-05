6 признаков того, что надо увольняться

Иногда такое бывает: вроде бы всё неплохо, но в голове появляется мысль – пора!

Всевозможные советчики по вопросам эффективного построения карьеры настоятельно рекомендуют менять работу каждые 3-5 лет. Причин тому масса. Во-первых, смена обстановки отлично сказывается на вашем личностном, профессиональном росте. На новом месте всегда нужно осваивать что-то новое и иногда даже интересное. Это подстёгивает ваше развитие, что благоприятно сказывается на вашей привлекательности на рынке труда. Во-вторых, зарплата. При относительно частой смене места работы куда больше шансов получить прибавку к доходу. Посудите сами – начальник уже привык вам платить икс рублей, и повышать з/п никогда не подумает. Да, можно попросить прибавку и аргументировать это повышением своей профессиональной ценности, инфляцией и чем-нибудь ещё. Но на деле этого добиться весьма сложно. В крайнем случае шеф посмотрит на вас, как на говно, поднимет з/п на 10% и увеличит ваши должностные обязанности раза в полтора. Отличный размен, правда?

Причина 1 – нелады с начальством

Всё просто – если ваш шеф мудак, то работать там не стоит даже с высокой з/п. Нервы в конечном итоге приведут к всевозможным болезням, и вы здорово потратитесь на лечение. Постарайтесь наладить отношения с начальником. Если не получается, бегите оттуда, да побыстрее.

Причина 2 – работа исчерпала себя

Бывает, что основной объём работы выполнен, з/п норм, начальник тоже не мудила, но сама работа потеряла смысл. Всему, чему можно было, вы уже научились, все сложные задачи решили, во все сроки уложились, порядок навели. Тогда начинается профессиональная деградация, которая чревато самыми негативными последствиями. Чтобы найти в себе силы для движения вперёд, важно сменить поле деятельности, если в рамках вашей организации это невозможно.

Причина 3 – деньги стали единственным стимулом

Увы и ах, но деньги нужны всем. Мы и работаем подчас исключительно из-за них. Но надо быть оптимистом и верить в то, что существует на свете такая работа, которая будет вам приятна, и которая помимо денег будет приносить ещё и радость, счастье и моральное удовлетворение. И поиски такой работы нельзя останавливать ни на минуту.

Причина 4 – достижение профессионального предела

Реализация в профессиональной сфере крайне важна для карьерного роста. Нельзя в 30 лет получать такую же з/п, как в 20, а в 40 нельзя зарабатывать столько же, сколько в 30. То же самое можно сказать и о профессиональных навыках. Должен быть прогресс, как в деньгах, так и в умениях. Если на работе вам больше некуда двигаться, обновляйте резюме и начинайте поиски.

Причина 5 – дерьмовая атмосфера

Иногда не только босс гнида, но и сослуживцы твари. В таком случае бежать с этого места работы нужно ещё быстрее. В мире полно организаций, и во многих из них работают нормальные люди.

Причина 6 – вам угрожают тем, что вы не найдёте другую работу

Когда-то рабочих на заводах пугали «волчьим билетом» – включением в неформальный список тех, кого нельзя брать на работу. Что-то подобное, наверняка, где-то есть и сейчас, но это вовсе не повод отказываться от своих планов по смене работы. В современном мире не так-то просто такое сделать. Даже если у вас очень узкая сфере деятельности, наверняка найдётся другой работодатель, который не будет проявлять солидарность с вашем бывшим шефом и вполне нормально примет вас на работу.