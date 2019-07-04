5 странных фактов в смерти Сталина

5 марта 1953 года это свершилось – Сталин умер, и мир уже никогда не был прежним.

Разумеется, молниеносно появились самые дерзкие теории о причинах смерти. Мол, помогли… не сам. Гадать можно долго. Всей правды мы, видимо, уже не узнаем, но есть некоторые факты, с которыми спорить бессмысленно.

Факт 1 – у Берии были все основания отравить друга

Лаврентий Павлович был во многом похож на Йоську. Он тоже был очень мнительным, подозрительным и жестоким. В начале 1953 года тучи стали сгущаться над главой НКВД. И он просто не мог хотя бы попытаться что-то сделать в свою защиту, как и любое живое существо. Говорят, что он страшно боялся репрессий, уж он-то точно знает, как это случается. На случай ареста всесильный Берия носил с собой флакончик с ядом, прямо как заправский шпион. Есть версия, что именно он и отравил Сталина. Это всего лишь версия, без прямых доказательств. Но флакончик всё же у него всегда был при себе – это факт.

Факт 2 – Сталина могли спасти, но не стали

Крепкая теория, которая подтверждена логикой и документами. Незадолго до смерти с дачи Сталина убирают самых близких ему людей – начальника охраны Николая Власика и личного секретаря. В результате очень больной старик остаётся в окружении новичков, которые и дышать боятся в присутствии усатого, не то что бы войти в кабинет и спросить о самочувствии, ведь Сталин больше суток не высовывался, не требовал завтрак, обед, ужин, не прогуливался… Вполне возможно, что товарищи по партии просто решили ускорить естественный процесс.

Факт 3 – врачи…

Незадолго до смерти некие заговорщики намутили пресловутое «дело врачей». Лучших советский медиков репрессировали, чтобы Сталину попросту не к кому было обратиться со своими болячками (особенно беспокоили проблемы с сосудами мозга). Нейрохирургов в Москве и области вообще почти не осталось. Ещё один факт – задокументировано, что Сталину незадолго до смерти сделали укол адреналина. Любой врач скажет, что при его проблемах это очень опасно.

Факт 4 – нестыковки в дате и месте праздника

Смерть такого большого человека, разумеется, отражена в десятках документов. Так вот в некоторых местом смерти значится подмосковная дача, в некоторых – Москва. Дата тоже разная – то ли 1 марта, то ли 5-ое число.

Факт 5 – двойники…

Ну, куда же без версий с двойниками. Такие вещи говорят практически о любом политике. И Сталин исключением не стал. Есть версия, что он умер ещё в 1947 году. А в 1953 похоронили двойника. Доказательства только косвенные – отказ от многих привычек после 47 года. Ещё один факт – в протоколе вскрытия подробно описывается тело. Так вот там ничего не сказано о дефектах левой руки гниды. Как известно, у него она была рабочей только наполовину, полуотсохшая клешня.