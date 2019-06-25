Самые глупые стереотипы о геймерах – ТОП-6

Когда-то видеоигры считались бесполезным занятием для дурно воспитанных детей.

Собственно… многие до сих пор так думают. Хотя с тех прошли десятки лет. У видеоигр за спиной долгий, долгий путь от прыгающих пикселей до интерактивных почти-фильмов. Сама индустрия превратилась в многомиллиардного гиганта, появился кибер-спорт, появились профессиональные игроки, а воз и ныне там – опять в свои игрушки играешь, бестолочь, пойди лучше займись чем-то полезным!

Вот самые распространённые мифы об играх и тех, кто в них играет:

Игры вредят здоровью

В 460 году до нашей эры светило медицины Гиппократ изрёк: «Всё есть лекарство, всё есть яд – дело лишь в дозе». Это применимо и к играм. Если не знать меры и сутками напролёт играться, то дело дрянь – у вас сядет зрение, вырастет живот, появятся гнойники на роже, а сзади неслышно подкрадётся и покусится на святое геморрой. О личной жизни, разумеется, тоже лучше и не думать – ни одна нормальная девушка не захочет связываться с таким «героем». И пофиг, что у вас будет 90 lvl в какой-нибудь игре – увы, такое мало кем ценится за пределами виртуального пространства. Но если вы часик-другой играете по вечерам, то ничего плохого не случится – напротив, вы расслабитесь, снимете стресс, отдохнёте.

Это всё для детей

Увы, но люди старшего поколения думают так. И их почти невозможно переубедить. На самом же деле игры уже давно бывают и для взрослых – с расчленёнкой, кровушкой, сиська, сексом и прочими атрибутами нормальной взрослой жизни. На обложке игр, даже пишут возрастную категорию, но несознательным родителям легче купить ребёнку что-то, не глядя, чем разбираться в том, можно ли ему такое или нет.

От игр тупеют и озлобляются

Ещё одно обобщение. Глупые люди крепко запомнили 2-3 случая поехавших геймеров и теперь тычут ими везде, где можно, к месту и не к месту. Но ведь жестокие книги и фильмы тоже вполне могут при такой логике сдвинуть с места крышу, верно? Но нет, при слове «книга» они только смеются – как можно сравнивать КНИГУ с тупой игрушкой? Особенно этим грешат те, кто с первой сталкиваются раз в 10 лет, а со вторыми не знакомы вовсе. Почему-то красиво нарисованная картина – это искусство, а красиво нарисованная локация в игре – детская забава для прыщавых переростков. Классный сюжет в фильме или книге – искусство, классный сюжет в игре – бесполезная ерунда. Классная музыка в кино – искусство, а в игре – дурацкая забава.

Видеоигры препятствуют социализации

Это просто гениально – если ты играешь в игры, то у тебя обязательно нет ни друзей, ни девушки. В действительно же связь есть, чего уж греха таить, но она весьма слабая. Уже давно есть девушки-геймеры, и многие из них очень даже ничего. Если играть в меру, то у парня будет и девушка, и друзья. Что касается друзей, то это даже плюс – коллективные игры являются наоборот помощником в заведении друзей, а не препятствием. Особенно, если играть в клубе, как лет 15 назад, помните? Короче, задрот вовсе не обязательно одинок.

Игры – бесполезны

Во-вторых, игры могут быть настоящим произведением искусства. В-третьих, игры могут быть прибыльным бизнесом или профессией. И во-первых, игры – это для большинства всё-таки отдых, хобби и досуг, а значит и требовать от них слишком много не стоит. Мы не воспитываем свой дух, играя в игры, мы отдыхаем и расслабляемся, что тоже, как ни крути, очень важно.

И кстати, есть игры, которые неплохо обогатят ваш внутренний мир и углубят ваши познания во многих сферах – история, физика, литература, психология, искусство. Да, это не учебник и не лекция, но и тут можно почерпнуть драгоценные крупицы знаний и импульс к учению.

Игры вызывают зависимость

Это да, но зависимость эта не больше, чем привычка ковырять в носу и есть козявки. Она вообще может быть от чего угодно – чай, кофе, любая еда, рабоче-крестьянский пивасик и элитные вина или даже смех. Потому обвинять игры в том, что люди впадают в зависимость не стоит. В конце концов взрослый сознательный человек всегда может сказать себе «нет».