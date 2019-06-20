Маршал Тухачевский – 9 гадких фактов

Когда-то он стал самым молодым маршалом Советского Союза.
Говорят, что он был большим талантом в сфере военного дела, сторонником научно-технического прогресса, а пострадал во время сталинских чисток практически ни за что. Но мы откопали несколько фактов в его биографии, которые красноречиво свидетельствуют в пользу той точки зрения, что Тухачесвкий вовсе не был невинной овечкой:
- Воинствующий атеист. Михаил Николаевич с детства был крайне негативно настроен по отношению к церкви и вере. Это доходили до фанатичной ненависти. Когда к власти пришли красные, Тухачевский стал одним из самых рьяных гонителей духовенства.
- Лицемер. Ну, это многим можно приписать. До революции его взгляды были весьма радикальны. Между тем, будучи юнкером, он как-то отличился, и его представили Николаю II. В лицо государю он, разумеется, наговорил много комплиментов, хотя за спиной царя называл не иначе, как идиотом.
- Беспринципный мудак. Честь, верность слову и всякие такие ненужные мелочи для него не существовали вовсе. В Первую мировую он попал в плен к немцам. Далее Тухачевский поклялся офицерской честью, что не попытается бежать. Ему поверили и позволили некоторые вольности в плену. Но он во время прогулки сбежал, ловко проведя охранников ценой офицерской чести.
- «Демон революции». Так его ласково называли сослуживцы за то, что он лихо и без лишних церемоний боролся с противниками революции. Если было надо, то мог и газом восставшие деревни травить. Ничего личного, просто карьера.
- Диктатор. Самомнение было просто гипертрофированным. В юности, как-то его видел Шарль де Голль. Так вот он нашёл внешне очень большое сходство с Наполеоном. Это льстило Тухачевскому. Кто-то даже называл его «Красный Наполеон». Друзей, разумеется, с таким-то характером у него не было и быть не могло. Даже Сталина он считал никудышным политиком, не достойным такого поста.
- Идейный вдохновитель чисток. В 30-х начались гонения на офицеров, которые успели послужить монархии. Говорят, всё началось именно с подачи Тухачевского. Вероятно, он думал, что до него эта волна не дойдёт. Дошла.
- Заговорщик. В сталинские времена с клеймом «заговорщик» или «антисоветчик» были расстреляны очень многие. Но историки вполне допускают, что в случае с Тухачевским это как раз было верно. Вполне вероятно, что Михаил Николаевич мог планировать переворот.
- «Тамбовский палач». Да, времена были жестокими, но это не отменяет того факта, что Тухачевским был одним из главных подавителей восстания тамбовских крестьян – массовые расстрелы, артиллерийские обстрелы деревень, газ, пытки.
- Милитарист. Тухачевский горячо ратовал за постоянное увеличение объёмов выпуска военной техники – самолётов, пушек, танков. По его мнению, СССР должен был половину выпускаемого металла пускать в военную промышленность.
В 1937 году Тухачевский был арестован и расстрелян.
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