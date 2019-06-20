Маршал Тухачевский – 9 гадких фактов

Когда-то он стал самым молодым маршалом Советского Союза.

Говорят, что он был большим талантом в сфере военного дела, сторонником научно-технического прогресса, а пострадал во время сталинских чисток практически ни за что. Но мы откопали несколько фактов в его биографии, которые красноречиво свидетельствуют в пользу той точки зрения, что Тухачесвкий вовсе не был невинной овечкой:

Воинствующий атеист. Михаил Николаевич с детства был крайне негативно настроен по отношению к церкви и вере. Это доходили до фанатичной ненависти. Когда к власти пришли красные, Тухачевский стал одним из самых рьяных гонителей духовенства. Лицемер. Ну, это многим можно приписать. До революции его взгляды были весьма радикальны. Между тем, будучи юнкером, он как-то отличился, и его представили Николаю II. В лицо государю он, разумеется, наговорил много комплиментов, хотя за спиной царя называл не иначе, как идиотом. Беспринципный мудак. Честь, верность слову и всякие такие ненужные мелочи для него не существовали вовсе. В Первую мировую он попал в плен к немцам. Далее Тухачевский поклялся офицерской честью, что не попытается бежать. Ему поверили и позволили некоторые вольности в плену. Но он во время прогулки сбежал, ловко проведя охранников ценой офицерской чести. «Демон революции». Так его ласково называли сослуживцы за то, что он лихо и без лишних церемоний боролся с противниками революции. Если было надо, то мог и газом восставшие деревни травить. Ничего личного, просто карьера. Диктатор. Самомнение было просто гипертрофированным. В юности, как-то его видел Шарль де Голль. Так вот он нашёл внешне очень большое сходство с Наполеоном. Это льстило Тухачевскому. Кто-то даже называл его «Красный Наполеон». Друзей, разумеется, с таким-то характером у него не было и быть не могло. Даже Сталина он считал никудышным политиком, не достойным такого поста. Идейный вдохновитель чисток. В 30-х начались гонения на офицеров, которые успели послужить монархии. Говорят, всё началось именно с подачи Тухачевского. Вероятно, он думал, что до него эта волна не дойдёт. Дошла. Заговорщик. В сталинские времена с клеймом «заговорщик» или «антисоветчик» были расстреляны очень многие. Но историки вполне допускают, что в случае с Тухачевским это как раз было верно. Вполне вероятно, что Михаил Николаевич мог планировать переворот. «Тамбовский палач». Да, времена были жестокими, но это не отменяет того факта, что Тухачевским был одним из главных подавителей восстания тамбовских крестьян – массовые расстрелы, артиллерийские обстрелы деревень, газ, пытки. Милитарист. Тухачевский горячо ратовал за постоянное увеличение объёмов выпуска военной техники – самолётов, пушек, танков. По его мнению, СССР должен был половину выпускаемого металла пускать в военную промышленность.

В 1937 году Тухачевский был арестован и расстрелян.