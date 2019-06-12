Вольф Мессинг – 5 фактов из жизни знаменитого предсказателя

Сталинский Нострадамус унёс в могилу множество тайн.

Фигура Вольфа Мессинга всегда была окутана тайной. Уже при жизни появилось множество домыслов, легенд и неправдивых историй. Сейчас его воспринимают исключительно как экстрасенса, телепата и почти волшебника. Но так ли это на самом деле? Эти пять фактов прольют немного света на эту, бесспорно, экстраординарную личность.

Самое главное чудо, которое он делал – предсказание будущего. От конца войны до смерти Сталина. Говорят, что он лично Кобе сказал: «Вы умрёте в еврейский праздник». Лютый антисемит Сталин вскипел и чуть не приказал расстрелять дерзкого жида. Но… документальных свидетельств нет. А они вполне могли бы быть… ведь такие важные вещи не могли не занести в какой-нибудь протокол. Ещё одна приписываемая способность – чтение мыслей. Звучит очень классно, но ввиду отсутствия точных документов или стенограмм бесед сложно установить насколько этой было правдиво. А вот это точно известно – Вольф Григорьевич с детства практиковал самые разные фокусы. Возможно, и тут он был всего лишь проницательным человеком, который искусно «считывал» мысли по поведению и многим внешним признакам или даже слегка гипнотизировал, но никак не проникал в чужой разум? Встречи со Сталиным. Поговаривают, Йоська любил послушать предсказания, хотя и почти не верил в них. Поговаривают. Но опять же – документов нет никаких. Если опираться только на документы, то Мессинг вообще никогда лично со Сталиным не виделся. В рассекреченных польских архивах есть специальный реестр ясновидящих и гипнотизёров. Зачем их держали на карандаше? Наверное, чтобы когда-нибудь использовал в государственных целях. Но сейчас не об этом. В этом реестре нет этого Вольфа Мессинга и ни одного человека, который хоть как-то подходил по возрасту и описанию, т.е. можно исключить, что он там есть под другим именем. Мессинг помогал милиции раскрывать преступления. По многочисленным воспоминаниям известного еврея приглашали исключительно из соображений документального порядка – нужно было искусственно подвести базу под добытые сведения. Допустим, получили донос о том или ином преступнике. В таком случае приглашали Мессинга и оформляли всё, как будто он это «увидел».

А что вы думаете о паранормальных способностях Мессинга?