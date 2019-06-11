«Чернобыль» – сериал-рекордсмен

Не успели утихнуть разговоры про последний сезон «Игры Престолов», как у нас новый король.
По популярности сейчас это официально самый топовый сериал. «Чернобыль» – неожиданно сверхуспешный сериал с крохотным бюджетом и не самым крутым сценаристом, который вообще до этого только полубредовые комедии писал. Мы постарались найти 7 причин, чтобы и вы посмотрели сей сериал:
-
Мировой бренд
За пределами СНГ аварию на Чернобыльской АЭС знают все. Это, увы, бренд в негативном смысле. Это символ того, что все мы стоим на грани. Технологическая катастрофа может случиться в любой стране мира, и от этого не застрахован никто. Мирные технологии иногда тоже могут быть опасными – это не бомбы Нагасаки или Хиросимы, это обычные электростанция, каких в мире тысячи.
-
Отлично снятые ужасы на основы реальных событий
Впечатлительные зрители со всего мира уже оценили гнетущую атмосферу и непередаваемую ауру ужаса. Это не зубастые монстры и не инопланетяне – это кое-что настоящее.
-
Сюжет
Сюжет тут просто крутейший! Давно не было фильма-катастрофы, где к развитию событий и героев относились бы так профессионально.
-
История обычных людей
В центре повествования – обычные людей, на месте которых так легко представить себя. Да, тут есть и немного политики, и подлецы-бюрократы, но всё же обычные образы рядовых ликвидаторов перевешивают.
-
Советский антураж
Внимание к деталям тут проявили колоссальное – одежда, мебель, бытовые приборы, автомобили, местность. Всегда приятно, когда к мелочам относятся так бережно.
-
Нет клюквы
Да, тут такого нет. Русско-советские детали тут максимально нешаблонны. Тут нет ушанок, балалаек и прочей мути, какой так сильно грешат недорогие американские фильмы.
-
Актуальность
Помните, как в школьных сочинениях мы из года в год разными словами писали глуповатые слова о том, что какой-то там роман не теряет актуальности и сегодня? Так вот тут такая шаблонная фраза будет действительно к месту. Для нас, россиян, не всегда понятны намёки, но американцы сразу же видят отсылки к Трампу и его команде.
Бонус: да, кстати, российское ТВ сделало неплохую рекламу сериалу, высказавшись в негативном ключе. Журналисты раскритиковали сериал в пух и прах, а значит надо смотреть!
-
1 Самые бедные страны мира
-
2 Миксуй по-летнему с Fix Price
-
3 Как бегать в жаркое время года – 10 советов
-
4 8 классных гаджетов, чтобы играть на смартфоне
-
5 8 фотографий, на которых запечатлён НЛО
-
6 Откровения самой дорогой проститутки США
-
7 Как набрать миллион подписчиков за вечер?
-
8 Суперсенсация в боксе – толстяк нокаутировал фаворита с телом атлета!
-
9 Сказки для взрослых – ТОП-5
-
10 Rolls-Royce Wraith Eagle VIII – дух победителя!