«Чернобыль» – сериал-рекордсмен

Не успели утихнуть разговоры про последний сезон «Игры Престолов», как у нас новый король.

По популярности сейчас это официально самый топовый сериал. «Чернобыль» – неожиданно сверхуспешный сериал с крохотным бюджетом и не самым крутым сценаристом, который вообще до этого только полубредовые комедии писал. Мы постарались найти 7 причин, чтобы и вы посмотрели сей сериал:

Мировой бренд

За пределами СНГ аварию на Чернобыльской АЭС знают все. Это, увы, бренд в негативном смысле. Это символ того, что все мы стоим на грани. Технологическая катастрофа может случиться в любой стране мира, и от этого не застрахован никто. Мирные технологии иногда тоже могут быть опасными – это не бомбы Нагасаки или Хиросимы, это обычные электростанция, каких в мире тысячи.

Отлично снятые ужасы на основы реальных событий

Впечатлительные зрители со всего мира уже оценили гнетущую атмосферу и непередаваемую ауру ужаса. Это не зубастые монстры и не инопланетяне – это кое-что настоящее.

Сюжет

Сюжет тут просто крутейший! Давно не было фильма-катастрофы, где к развитию событий и героев относились бы так профессионально.

История обычных людей

В центре повествования – обычные людей, на месте которых так легко представить себя. Да, тут есть и немного политики, и подлецы-бюрократы, но всё же обычные образы рядовых ликвидаторов перевешивают.

Советский антураж

Внимание к деталям тут проявили колоссальное – одежда, мебель, бытовые приборы, автомобили, местность. Всегда приятно, когда к мелочам относятся так бережно.

Нет клюквы

Да, тут такого нет. Русско-советские детали тут максимально нешаблонны. Тут нет ушанок, балалаек и прочей мути, какой так сильно грешат недорогие американские фильмы.

Актуальность

Помните, как в школьных сочинениях мы из года в год разными словами писали глуповатые слова о том, что какой-то там роман не теряет актуальности и сегодня? Так вот тут такая шаблонная фраза будет действительно к месту. Для нас, россиян, не всегда понятны намёки, но американцы сразу же видят отсылки к Трампу и его команде.

Бонус: да, кстати, российское ТВ сделало неплохую рекламу сериалу, высказавшись в негативном ключе. Журналисты раскритиковали сериал в пух и прах, а значит надо смотреть!