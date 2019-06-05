8 фотографий, на которых запечатлён НЛО

Эти снимки известны всем любителям этой темы, вот только и они скептиков не могут убедить.

Тема НЛО и инопланетян очень популярна в массовой культуре. Серьёзные учёные обращаются к ней не так часто, но и такое случается. Многие снимки, где якобы запечатлены летающие тарелки, являются легко распознаваемой фальшивкой. Но не эти восемь фото.

«Японцы»

25 февраля 1942 года, Лос-Анджелес. Со стороны океана к городу приблизилась группа светящихся объектов. Шла война, а потому все решили, что это японские самолёты. В дело вступили силы ПВО, но ни один снаряд не попал в цель. Объекты были небольшими, имели шарообразную форму и меняли цвет от тёмно-красного до бело-серебристого. Шары через несколько минут вертикально улетели вверх. Позже эксперты изучили фото и пришли к выводу, что это не монтаж и не подделка. О происхождении говорят скупо – возможно, это шаровые молнии.

Любитель вулканов

21 декабря 1994 года, Мексика, штат Пуэбла. Известный фотограф Карлос Диас сделал серию снимков извержения вулкана. На нескольких кадрах ясно виден зависший в воздухе объект непонятной природы. Нечто, похожее на диск переливалось несколькими оттенками жёлтого и оранжевого. Эксперты подтвердили, что тут нет монтажа…. И что это подсвеченное лавой облако.

«Тарелка» с Род Айленда

В 1967 году некий Гарольд Трудель сделал этот снимок. В светлое время суток в районе городка Вунсокет (Род Айленд, США) он заметил в небе медленно летящий предмет серебристого цвета. Специалисты подтвердили, что снимок не содержит монтажа, но о происхождении нет никакой более-менее крепкой теории. Возможно, это какой-то неизвестный летающий аппарат.

Лунный НЛО

Как мы знаем, в 1972 году экипаж американского космического корабля высадился на Луне. Были сделаны сотни фото и много часов видео. Но на этом кадре видно нечто необъяснимое. Чарльз Дьюк собирает образцы почвы, на заднем плане виден луноход астронавтов, но в небе некий объект. В NASA до сих пор нет официальной позиции по этому поводу. Возможно, всё когда-нибудь спишут на дефект плёнки.

«Гирлянда»

В 1987 году американец Рэнди Эттинг увидел в небе над своим домом (Уотребери, Коннектикут, США) круг из красных и оранжевых огоньков. Круг приблизился, потом объект пролетел над федеральной трассой I-84. НЛО видели десятки человек, а на шоссе у всех автомобилей заглохли двигатели. Снимок настоящий, это эксперты подтвердили. О происхождении нет нормальный теорий. Наверное, какой-то самолёт или вертолёт.

Тарелка из Орегона

В городке Макминнвилл (Орегон, США) 8 мая 1950 года супружеская пара Трент заметила в небе необычный объект. Мужчина успел сделать этот снимок, прежде чем тарелка улетела в даль. Эксперты подтвердили подлинность, но объяснения так и нет. Возможно, метеорологический зонд.

Ещё один «зонд»

А этот снимок сделан 4 сентября 1971 год в Коста-Рике. Самолёт производил аэрофотосъёмку для картографических целей. Этот объект попал в кадр, и располагался он над озером. Снимок – настоящий. Объяснение – «вероятно, зонд»!

НЛО над Белым домом

19 июля 1952 года, Вашингтон. Сразу группа НЛО несколько минут выполняли некие хаотичные (с виду) движения над Белым домом, Пентагоном и Капитолием. Снимков – десятки. Объяснений нет.