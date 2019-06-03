Откровения самой дорогой проститутки США

Как говорится, наша служба и опасна и трудна!

Начнём с того, что в США проституция законодательно запрещена во всех штатах, кроме одного, Невады. Тут-то и работает эта миловидная девушка.

А если проститутки тут работают в рамках закона, то и рейтинг можно составить, отследить доход. Вот эта барышня официально считается самой высокооплачиваемой в стране. За два года она заработала около миллиона долларов после налогов.

Зовут девицу Элис Литтл. Возможно, это псевдоним. Родилась она в Дублине, а в возрасте пяти лет с родителями переехала в Америку. В эту профессию она пошла из-за высокого дохода.

«Я продаю на самом деле близость, но не только и не столько физическую. Интимность — ключевой элемент здоровья и хорошего самочувствия, особенно это важно для мужчин. Она влияет на физическое, душевное и эмоциональное состояние человека. Это можно сравнить с тем, когда вы гладите кота и у вас понижается давление».

Сейчас ей 20, «гладит кота» она с 18. На профессиональные нужды она тратит несколько тысяч долларов в год – лубриканты, презервативы, маникюр, тренажёрный зал.

Рыжая ирландка считает, что работы в такой непростой сфере нужно быть универсалом:

«Я психолог, специалист в отношениях и эксперт в сексе. Три в одном».

На досуге девушка много читает и занимается самообразованием в сфере социологии и психологии. В будущем, через несколько лет, планирует сменить область деятельности.

Рабочий день начинается в 7 утра. Каждый день час своего времени она уделяет спорту для поддержания физической формы. Далее она наносит макияж и идёт на работу. В борделе у каждой путаны есть свой номер, где она принимает «гостей». Безопасность тут на высшем уровне – в номерах есть тревожная кнопка, а в борделе дежурят охранники.

Среди коллег по работе встречаются самые разные дамы – от докторов наук до бывших военных. Разумеется, присутствует сильнейшая конкуренция.

«Представьте, вы стоите плечом к плечу с 20 прекрасными девушками, борющимися за внимание одного мужчины. Волнительно? А теперь представьте, что так происходит по 12-14 часов в день, пять дней в неделю. В двух словах, это моя работа».

Гость выбирает ту, которая ему нравится больше. Далее девушка устраивает небольшую экскурсию по борделю и ведёт к себе в номер. Там стороны обсуждают подробности – что нужно, что интересно попробовать. Затем они идут в офис и оформляют договор о предоставлении услуг. Да, долго, но по-другому никак.

Раз в неделю девушки обязаны проходит осмотр и сдавать анализы на предмет болезней, передающихся половым путём. Также необходимо продлевать приститутошную лицензию и платить налоги.

Этически Элис не видит в своей работе ничего плохого и хочет, чтобы проституцию легализовали в других американских штатах и на её родине в Ирландии. Мол, она будет всегда, потому лучше работать по закону.

«Проституция у нас была с начала времен, это древнейшая профессия, и она никуда не денется. Если мы ее узаконим, так будет лучше для всех».

Семья, как говорит сама Элис, знает и принимает её выбор.

Для продвижения у девушки есть свой сайт, аккаунт в Instagram, страница на сайте борделя, где она работает. Также имеется youtube-канал, где она делится секретами яркой сексуальной жизни и просто умничает обо всём на свете.