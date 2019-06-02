Как набрать миллион подписчиков за вечер?

Вчера об этой девице узнал весь мир!

Итак, как мы все знаем, вчера в Мадриде состоялся финал Лиги Чемпионов УЕФА. «Ливерпуль» со счётом 2:0 победил «Тоттенхем» и выиграл заветный трофей.

Но ближе к делу! На 18-й минуте игры на поле выскочила блондинка в купальнике. Её быстро «завернули» стюарды, но в трансляцию она успела попасть. На купальнике девушка предусмотрительно разместила рекламу.

Героиней финала стала американская модель и тревел-блоггер Кинси Волански. Свой поступок она объяснила тягой к приключениям. До забега у неё было 300 тысяч подписчиков в Instagram. А к утру – около 1,7 миллиона! Почти полтора миллиона подписчиков за ночь!

Но длилось всё недолго… увы. Уже к вечеру следующего дня страница была удалена. Сама ли барышня удалилась, либо админы соцсети включили буку… неизвестно!

А пока вот вам фотки. Правда, хороша?