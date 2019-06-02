Суперсенсация в боксе – толстяк нокаутировал фаворита с телом атлета!

Нечасто такое увидишь – атлетичный красавец отхватывает звездюлей от пухляша.

Жертва

Британец Энтони Джошуя, восходящая звезда бокса. Его карьера – стремительный, как понос, взлёт! 2012 – золото на домашней Олимпиаде в Лондоне. Потом – переход в профессионалы и 15 побед подряд. 2017 – сложный бой со стареющим Владимиром Кличко. Джошуа выбрался из нокдауна и сумел-таки победить титулованного украинца – все три пояса перешли к нему. 2018 – +1 чемпионский пояс. Теперь он абсолютный чемпион по четырём версиям!!! – WBO, IBF, IBO и WBA.

Но команда Джошуа мечтала вырваться за пределы Европы. И вот бой в США, главной стране профессионального бокса. Изначально нашёлся Джаррел Миллер. Но его быстро свернули – в моче нашли сразу три вида допинга. Экстренно нашли другую, как думалось, жертву.

Убийца

Соперником стал Энди Руис, американец мексиканского происхождения. Его телосложение многих вводит в заблуждение. Когда-то он был очень хорош, но лучшие годы позади. К тому же у Руиса на подготовку было времени всего ничего – около месяца. Для бокса высоко уровня – это крайне мало.

Бой

Разумеется, все ставили только на Джошуа. Коэффициент на Руиса у букмекеров доходил до 16!!! Ну, а на ринге случилось неожиданное. В первых двух раундах была вялая «перестрелка» и прощупывание. В третьем раунде началась бойня – три нокдауна! Один у Руиса, и два у Джошуа. Далее мексиканец просто замурцевал британца! И это не просто случайный панч, попавший в треугольник – это отличные смачные серии прямо в черешню, кровища и технический нокаут, против которого «звезда» даже не могла протестовать. Видимо, на тот момент он мало что понимал. Пухляш не просто не выдохся, а вошёл в кураж к седьмому раунду – просто кунг-фу панда!

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