Малоизвестные факты о Достоевском

Вот этого о Фёдоре Михайловиче вы точно не знали!

Творчество и жизнь (особенно) Достоевского остаются загадкой даже спустя полтора века. Человеком он был скрытным и весьма странным в рассуждениях и поведении. А потому неудивительно, как мало мы о нём знаем. Мы собрали для вас некоторые удивительные факты: