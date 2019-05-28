Малоизвестные факты о Достоевском

Вот этого о Фёдоре Михайловиче вы точно не знали!
Творчество и жизнь (особенно) Достоевского остаются загадкой даже спустя полтора века. Человеком он был скрытным и весьма странным в рассуждениях и поведении. А потому неудивительно, как мало мы о нём знаем. Мы собрали для вас некоторые удивительные факты:
- Во времена инженерного училища его образ жизни круто изменился. На первых порах он был тихим студентом со склонностью к одиночеству. Сокурсники в шутку называли его монахом Фотием. Однако со временем жизнь его кардинально изменилась – Федя стал частенько кутить с друзьями, играл в карты и посещал проституток. Вот что учёба делает с воспитанными людьми!
- Был юный идеалист и на волос от смерти. В 1849 году он как участник кружка петрашевцев был приговорён к расстрелу. Но Николай I решил проявить милосердие и даровал всей банде жизнь. Михалыч отправился на каторгу в Тобольск, а оттуда – в Семипалатинск, в солдаты. В «Бесах» он нелестно прошёлся по бывшим друзьям, поддерживающим революционные идеи. Коммунисты его из-за этого не слишком жаловали.
- У Достоевского было довольно слабое здоровье, которое он к тому же подорвал на каторге. В солдатах он прослужил недолго – комиссовали. В 59 лет он уже периодически падал в обморок и имел огромные проблемы с лёгкими. Однажды он наклонился поднять с пола упавшее перо – изо рта пошла кровь, и великий писатель вскоре скончался.
- Смерть преследовала Достоевского всю сознательную жизнь. «Чёрный марафон» начался в 16 лет – умерла мать. Почти сразу же почил отец – то ли убили свои же крепостные, то ли кровоизлияние в мозг. Далее – родной брат, который оставил юному Фёдору тьму долгов. Первая жена писателя тоже умерла относительно рано.
- Второй брак сложился относительно неплохо, даже несмотря на солидную разницу в возрасте – 25 лет. У пары родились дети, а супруга после смерти мужа сделала всё для продвижения его творчества. Говорят, что они искренне любили друг друга.
- Зарабатывал Достоевский прилично. Но тратил ещё пуще. Гонорары брал почти всегда вперёд и быстро проматывал на кутежи и азартные игры. Суммы гонораров за роман – до 7 тысяч рублей, стоимость неплохой дубовой рощи. Роман «Игрок», кстати, был написал за 26 дней, на спор.
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