Герои советских мультиков в образе персонажей «Игры «Престолов»

Легендарная сага закончилась, но фанаты не унимаются и продолжают пережёвывать подробности последнего, провального сезона.
Сыктывкарский художник Прокопий Уляшов решил соединить «Игру Престолов» с популярными мультиками нашего детства. Получился прикольно.
Чебурашки – единственный в своём роде. Таких больше нет. Как и Дейенерис.
Рыжий котейка с круглым пузцом – сходство просто поразительное.
Ну а тут рыжей можно посочувствовать.
Классно подчеркнули инфантилизм Джона. Даже пятачок более мужественно выглядит.
Малыш, конечно, похож только внешне, но Карлсон… попадание в точку!
Всесильный Варис в образе водяного – тоже классно подмечено.
Король Ночи и его армия очень любят лёд.
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