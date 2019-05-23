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— Эрих Мария Ремарк

Герои советских мультиков в образе персонажей «Игры «Престолов»

bdortmund
23 Май, 2019 / 14 Просмотров

Легендарная сага закончилась, но фанаты не унимаются и продолжают пережёвывать подробности последнего, провального сезона.

Сыктывкарский художник Прокопий Уляшов решил соединить «Игру Престолов» с популярными мультиками нашего детства. Получился прикольно.

Чебурашки – единственный в своём роде. Таких больше нет. Как и Дейенерис.

Рыжий котейка с круглым пузцом – сходство просто поразительное.

Ну а тут рыжей можно посочувствовать.

Классно подчеркнули инфантилизм Джона. Даже пятачок более мужественно выглядит.

Малыш, конечно, похож только внешне, но Карлсон… попадание в точку!

Всесильный Варис в образе водяного – тоже классно подмечено.

Король Ночи и его армия очень любят лёд.