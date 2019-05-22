6 загадочных существ, снятых на камеру

На нашей планете полно загадочных, неизученных существ. Некоторые являются какими-то мутантами, некоторых причисляют к давно вымершим видам, которые каким-то образом всё-таки выжили, а самых загадочных и вовсе называют гостями из иных миров. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, пусть и сняты они не слишком чётко.

Монстр в Японии

В 2011 году на северо-востоке Японии случилось сильное землетрясение, повлекшее за собой ещё и цунами. Прибрежные поселения были разрушены десятиметровыми волнами, погибло свыше 15 тысяч человек. В общем, ничего не удивительно, в этой части света такое бывает. Позже в сети появились многочисленные любительские видео с места катастрофы. И на некоторых из них видно какое-то неизвестное науке существо. Его даже сложно описать. Нечто бесформенное, белое или бесцветное.

Исландский червь

Народная легенда гласит, что в местном пресноводном озере живёт гигантский червь. Есть очень старые упоминания – от 1345 года. Но в 2012 году на камеру телефона сняли нечто длинное и живое. Очень похоже.

Ещё один японский монстр

Его называют нинген. Уж очень он похож на человекоподобного водоплавающего монстра из мифологии страны восходящего солнца. Есть несколько фото и даже видео. У существа есть пятипалые руки и ноги. И да, он вроде бы даже может ходить по суше.

Медведеподобный монстр из Китая

В 2015 году это существо нашли рабочие, которые прочищали дренажную систему водохранилища. Зверь был жив, но очень слаб. Его посадили в клетку, откуда он пытался выбраться. Он был почти лысым. Немного напоминал медведя или коалу, но передние лапы в пропорциях тела были явно меньше, чем нужно. Отдалённо напоминает кенгуру. Определить вид никто так и не смог.

Мексиканский полу-кальмар

В 2007 году подводная камера в Мексиканском заливе запечатлела некоего монстра. Отдалённо он напоминал глубоководного кальмара, но у него были длинные тонкие щупальца и защищённое рёбрами туловище. Видео не очень хорошего качества, но учёные решили, что это некий редкий или мутированный вид кальмара.

Русалки

Тела существ, похожих на русалок, находили на берегу по всему миру – Зимбабве, Испания, Россия, Япония, Бразилия, Великобритания, Ямайка, Индия, Израиль, Мексика и др. Иногда видят и живых русалок. Немного жутко.

Принято считать, что человек – венец мироздания и хозяин планеты. Однако иногда становится очевидно, что хозяин этот не очень-то хорошо знает своё хозяйство, раз тут до сих пор так много необъяснимого и загадочного.