6 загадочных существ, снятых на камеру

На нашей планете полно загадочных, неизученных существ. Некоторые являются какими-то мутантами, некоторых причисляют к давно вымершим видам, которые каким-то образом всё-таки выжили, а самых загадочных и вовсе называют гостями из иных миров. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, пусть и сняты они не слишком чётко.
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Монстр в Японии
В 2011 году на северо-востоке Японии случилось сильное землетрясение, повлекшее за собой ещё и цунами. Прибрежные поселения были разрушены десятиметровыми волнами, погибло свыше 15 тысяч человек. В общем, ничего не удивительно, в этой части света такое бывает. Позже в сети появились многочисленные любительские видео с места катастрофы. И на некоторых из них видно какое-то неизвестное науке существо. Его даже сложно описать. Нечто бесформенное, белое или бесцветное.
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Исландский червь
Народная легенда гласит, что в местном пресноводном озере живёт гигантский червь. Есть очень старые упоминания – от 1345 года. Но в 2012 году на камеру телефона сняли нечто длинное и живое. Очень похоже.
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Ещё один японский монстр
Его называют нинген. Уж очень он похож на человекоподобного водоплавающего монстра из мифологии страны восходящего солнца. Есть несколько фото и даже видео. У существа есть пятипалые руки и ноги. И да, он вроде бы даже может ходить по суше.
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Медведеподобный монстр из Китая
В 2015 году это существо нашли рабочие, которые прочищали дренажную систему водохранилища. Зверь был жив, но очень слаб. Его посадили в клетку, откуда он пытался выбраться. Он был почти лысым. Немного напоминал медведя или коалу, но передние лапы в пропорциях тела были явно меньше, чем нужно. Отдалённо напоминает кенгуру. Определить вид никто так и не смог.
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Мексиканский полу-кальмар
В 2007 году подводная камера в Мексиканском заливе запечатлела некоего монстра. Отдалённо он напоминал глубоководного кальмара, но у него были длинные тонкие щупальца и защищённое рёбрами туловище. Видео не очень хорошего качества, но учёные решили, что это некий редкий или мутированный вид кальмара.
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Русалки
Тела существ, похожих на русалок, находили на берегу по всему миру – Зимбабве, Испания, Россия, Япония, Бразилия, Великобритания, Ямайка, Индия, Израиль, Мексика и др. Иногда видят и живых русалок. Немного жутко.
Принято считать, что человек – венец мироздания и хозяин планеты. Однако иногда становится очевидно, что хозяин этот не очень-то хорошо знает своё хозяйство, раз тут до сих пор так много необъяснимого и загадочного.
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