«Игра Престолов» кончилась, но вопросы остались

И их много!

Да, длинный сериал кончился. Восемь лет мы смотрели его. И не врите, что не смотрели. Пришло время как следует разобрать концовку. Ведь пояснений уже точно не будет. Вопросов очень много!

Куда Дрогон понёс умирающую (или уже умершую) Дейенерис?

Джон Сноу убил свою возлюбленную после того, как окончательно удостоверился в том, что она обезумела и превратилась в кровавого тирана. Дрогон схватил когтями тело своей королевы/матери и улетел. В первую очередь давайте порадуемся, что хотя бы один дракончик выжил. Животинку всегда более жалко, чем двуногих. Но куда он полетел? Чуть позже в сериале было сказано, что «на запад». Куда именно? И почему? Фанаты и знатоки мира «Игры Престолов» утверждают, что в Валирию, историческую область и родину как всех Таргариенов, так и драконов. Зачем? Встретить старость, очевидно, и уйти на покой.

Джон живёт с одичалыми?

Да, похоже на это. Как ни крути, а Джон пережил много такого, что не хочется вспоминать. И в такой ситуации он наверняка захочет сменить обстановку и не видеть всего этого. Убить свою любимую из чувства долга… это непросто сделать и непросто забыть. К тому же создатели ясно дают понять, что зима кончилась, и теперь жизнь к северу от стены будет не такой суровой, как раньше. Там, вероятно, он заживёт вместе со старым другом лютоволком Призраком.

Зачем теперь нужен Ночной Дозор?

По идее он не нужен теперь вообще. Король Ночи мёртв, зима кончилась. Теперь не от кого защищать Вестерос. Сложный вопрос. Вероятно, теоретически за стеной может быть ещё какая-нибудь агрессивная сила. Ну, и или появится новый Король Ночи. В любом случае это уже попахивает сюжетом для побочного спин-оффа.

Почему Арья отправилась на запад? И что вообще там?

Дальнее путешествие этой немного поехавшей героини давно пророчили самые проницательные знатоки. Вот только все думали, что она поплывёт на восток, на континент Эссос. И вот незадача – она плывёт на запад. Сложность в том, что на карте вымышленного мира ничего нет западнее Вестероса. Вариантов всего два. Первый – она приплывёт на восточный берег Эссоса. Второй – она откроет Америку. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, в спин-оффах нам расскажут когда-нибудь.

Чьи зелёные глаза Арья должна была закрыть?

Пророчества Мелисандры, наверное, так и осталось несбывшимся. Арья никого зеленоглазого так и не убила. Наверное, ей ещё только предстоит в своём путешествии найти зеленоглазую цель.

Как много прошло после бойни в Королевской Гавани и советом в Драконьем Логове?

Явно прошёл не один день. Что было всё это время? Сколько Джону нужно было времени, чтобы добраться до стены? Гавань выглядит подозрительно чистенькой после устроенной резни. Наверное, несколько месяцев.

Кто будет мастером над шептунами? Мейстером войны?

Да, Тирион будет десницей. А есть ли ещё толковые мужи в Вестеросе? Или все погибли в войнах? Почти все великие дома истреблены. Неужели Тириону придётся обратиться за свежей кровью к среднему классу?

Действительно ли Бран может быть королём?

Когда Тирион номинировал Брана на должность короля, многие удивились. Да, он трёхглазый ворон, он умеет «смотреть» прошлое и, вероятно, будущее… но ведь у него нет никакого опыта управления людьми! Может быть, Тирион потому его и выбрал… чтобы быть фактическим правителем за спиной вечно находящегося в трансе парня.

Почему Дрогон не убил Джона

Сложно понять, насколько драконы разумны, но он наверняка понял, что именно Джон убил Дени. Наверное, драконы чувствуют Таргариенов, потому он и не тронул Сноу. Можно поверить, конечно, в то, что он всё понял и принял этот поступок, как необходимую неизбежность.

Куда делить дотракийцы? Тоже поедут в Наат, как люди Серого Червя?

Оставшиеся безупречные едут на родной острой погибшей Миссандеи, чтобы постараться там жить в мире и без войны. Но куда подадутся кочевники с серповидными мечами? Нам не говорят. Возможно, останутся в Вестеросе, чтобы просто жить, как умеют. Или же вернутся в Эссос, к своему бескрайнему травяному морю.

Где обещанный принц?

Мы так и не увидели в финале никакого Азора Ахая с пылающим мечом. Возможно, тут надо подходить метафорически. Но это не совсем то, чего мы ждали. Ну, ладно. Пусть Джон – это Азор Ахай, который убивает свою Ниссу Ниссу (Дени).