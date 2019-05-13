Лев Троцкий – мозговой центр революции

Без этого человека, возможно, коммунисты даже не пришли бы к власти – не было бы ни Ленина, ни Сталина, ни всяких Берий.

Его роль в революции огромна. Часто историки частично принижают его заслуги. И зря. Настоящее имя – Лейба Бронштейн. У этого революционера невероятная судьба, достойная шпионского блокбастера. Вот несколько фактов из его богатейшей биографии.