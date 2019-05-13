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Лев Троцкий – мозговой центр революции

bdortmund
13 Май, 2019 / 11 Просмотров

Без этого человека, возможно, коммунисты даже не пришли бы к власти – не было бы ни Ленина, ни Сталина, ни всяких Берий.

Его роль в революции огромна. Часто историки частично принижают его заслуги. И зря. Настоящее имя – Лейба Бронштейн. У этого революционера невероятная судьба, достойная шпионского блокбастера. Вот несколько фактов из его богатейшей биографии.

  1. Родился он в богатой еврейской семье на Херсонщине. При этом он всегда твердил, что его родными языками являются украинский и русский, но не идиш. В юности он крепко проникся марксизмом, а в последствии создал и свою разновидность – троцкизм.
  2. У товарища Троцкого было множество псевдонимов. Вымышленные имена он вписывал в поддельные документы и ими же подписывал письма и депеши. Троцкий – фамилия старшего надзиратели одной из тюрем (Одесса), где сидел Лев Давидович. Эта фамилия, вероятно, показалась ему достаточно зычной для того, чтобы на ней и остановиться – отличное чувство юмора и самоирония. Среди других имён – Перо, Старик, Антид Ото, Л. Седов.
  3. Троцкий изъездил почти весь мир. Правда, не ради путешествий, а ввиду политических гонений. Он побывал в Испании, Норвегии, США, Австрии, Франции… Последние годы жил в Мексике, к которой мы ещё вернёмся.
  4. Лев Давидович был первым главнокомандующим рабоче-крестьянской красной армии. Он отлично владел словом, в отличие, например, от весьма слабого оратора Сталина. Также он был первым народным комиссаром (что-то вроде министра) иностранных дел – ещё бы, при его-то международном опыте. О личных качествах Троцкого высоко отзывался даже Сталин… до тех пор, пока не обострилась внутрипартийная борьба.
  5. Именем Троцкого назвали сразу два города в огромной стране. Один Троцк находился в Самарской области (ныне Чапаевск) – название было в ходу шесть лет, второй – в Ленинградской (сейчас это Гатчина), этим именем город называли два года.
  6. Свой огромный личный архив он продал Гарвардскому университету. Заработал денег, плюс защитил важные данные от длинных рук НКВД. А архив был огромен – 28 больших ящиков с плотно уложенными бумагами – документы, письма, записки, научные труды.
  7. Троцкий умудрился попасть в опалу сначала в царской России, а потом и в стране советов. Уникальный случай – его лишали гражданства обе родины.
  8. Жены у него было тоже две. Первая – Александра Соколовская. Позже, не расторгнув первый брак, он вступил в брак во второй раз. Наталья Седова была его фактической женой много лет, в том числе в изгнании. Кстати, отсюда и один из его псевдонимов – просто взял фамилию жены.
  9. После опалы в СССР он отправился в Мексику. Эта страна, как известно, принимает всех беглецов. Помните, как в американских фильмах всевозможные бандиты стараются удрать в Мексику? Всё потому, что эта страна не признаёт преступлений, совершённых вне её границ. Там Троцкий хотел уйти на покой – поселился в частном домике, разводил кур и кроликов, завёл огородик. Хотел написать книгу о Сталине, где высказывал настойчивое убеждение, что он отравил Ленина.
  10. До знаменитого ледоруба было ещё одно покушение. Дом обстреляли из пистолетов. Злоумышленников нашли. Они утверждали, что просто собирались припугнуть беглого политика.
  11. Рамон Меркадер убил Троцкого ледорубом. И за убийство получил 20 лет тюрьмы. В 60-х годах он посетил СССР и получил звание героя Советского союза. Свою вину в убийстве так и не признал.
  12. В 1992 году Льва Давидовича посмертно реабилитировали.
  13. В современном мире есть несколько потомков Троцкого. Некоторые из них более-менее известны: Патрисия Волков-Фернандес – видный мексиканский врач, Всеволод Волков – выдающийся химик, Нора Бронштейн – американский психиатр.