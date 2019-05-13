Лев Троцкий – мозговой центр революции

Без этого человека, возможно, коммунисты даже не пришли бы к власти – не было бы ни Ленина, ни Сталина, ни всяких Берий.
Его роль в революции огромна. Часто историки частично принижают его заслуги. И зря. Настоящее имя – Лейба Бронштейн. У этого революционера невероятная судьба, достойная шпионского блокбастера. Вот несколько фактов из его богатейшей биографии.
- Родился он в богатой еврейской семье на Херсонщине. При этом он всегда твердил, что его родными языками являются украинский и русский, но не идиш. В юности он крепко проникся марксизмом, а в последствии создал и свою разновидность – троцкизм.
- У товарища Троцкого было множество псевдонимов. Вымышленные имена он вписывал в поддельные документы и ими же подписывал письма и депеши. Троцкий – фамилия старшего надзиратели одной из тюрем (Одесса), где сидел Лев Давидович. Эта фамилия, вероятно, показалась ему достаточно зычной для того, чтобы на ней и остановиться – отличное чувство юмора и самоирония. Среди других имён – Перо, Старик, Антид Ото, Л. Седов.
- Троцкий изъездил почти весь мир. Правда, не ради путешествий, а ввиду политических гонений. Он побывал в Испании, Норвегии, США, Австрии, Франции… Последние годы жил в Мексике, к которой мы ещё вернёмся.
- Лев Давидович был первым главнокомандующим рабоче-крестьянской красной армии. Он отлично владел словом, в отличие, например, от весьма слабого оратора Сталина. Также он был первым народным комиссаром (что-то вроде министра) иностранных дел – ещё бы, при его-то международном опыте. О личных качествах Троцкого высоко отзывался даже Сталин… до тех пор, пока не обострилась внутрипартийная борьба.
- Именем Троцкого назвали сразу два города в огромной стране. Один Троцк находился в Самарской области (ныне Чапаевск) – название было в ходу шесть лет, второй – в Ленинградской (сейчас это Гатчина), этим именем город называли два года.
- Свой огромный личный архив он продал Гарвардскому университету. Заработал денег, плюс защитил важные данные от длинных рук НКВД. А архив был огромен – 28 больших ящиков с плотно уложенными бумагами – документы, письма, записки, научные труды.
- Троцкий умудрился попасть в опалу сначала в царской России, а потом и в стране советов. Уникальный случай – его лишали гражданства обе родины.
- Жены у него было тоже две. Первая – Александра Соколовская. Позже, не расторгнув первый брак, он вступил в брак во второй раз. Наталья Седова была его фактической женой много лет, в том числе в изгнании. Кстати, отсюда и один из его псевдонимов – просто взял фамилию жены.
- После опалы в СССР он отправился в Мексику. Эта страна, как известно, принимает всех беглецов. Помните, как в американских фильмах всевозможные бандиты стараются удрать в Мексику? Всё потому, что эта страна не признаёт преступлений, совершённых вне её границ. Там Троцкий хотел уйти на покой – поселился в частном домике, разводил кур и кроликов, завёл огородик. Хотел написать книгу о Сталине, где высказывал настойчивое убеждение, что он отравил Ленина.
- До знаменитого ледоруба было ещё одно покушение. Дом обстреляли из пистолетов. Злоумышленников нашли. Они утверждали, что просто собирались припугнуть беглого политика.
- Рамон Меркадер убил Троцкого ледорубом. И за убийство получил 20 лет тюрьмы. В 60-х годах он посетил СССР и получил звание героя Советского союза. Свою вину в убийстве так и не признал.
- В 1992 году Льва Давидовича посмертно реабилитировали.
- В современном мире есть несколько потомков Троцкого. Некоторые из них более-менее известны: Патрисия Волков-Фернандес – видный мексиканский врач, Всеволод Волков – выдающийся химик, Нора Бронштейн – американский психиатр.
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