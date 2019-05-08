Лучшие игры с открытым миром

Когда-то игры были «линейными», и игровые локации выстаивались в цепочку с редкими развилками.

Однако потом стали делать игры со свободой. Открытые миры произвели фурор в сфере видеоигр. Теперь игрок мог делать что хочет и просто исследовать мир. Даже сюжетную линию и миссии проходить необязательно.

Мы собрали самые видные и крутые игры с открытым миром. За каждой из них можно провести годы!

Kingdom Come: Deliverance

Средневековая жизнь во всех её проявлениях. Чешская студия корпела над этим миром пять лет. И результат превзошёл все ожидания! Мир средневековой Богемии ожил! Отличный сюжет, потрясающие пейзажи, крутые модели персонажей, неплохая система боя и самое главное – сама атмосфера получилась отличной! Рекомендуем всем любителям старины.

Fallout: New Vegas

Тут открытый мир не настолько обширен, но разработчики, потеряв в объёме, нарастили в качестве. Проработка просто божественная! Море побочный линий и миссий, тонны предметов, отличная физика… затягивает!

World of Warcraft

Только глухой не слышал об этой игре. Огромные локации, тысячи персонажей, предметы, линейки прокачки, герои, расы, заклинания, оружие! При этом не забывайте, что игра продолжает развиваться – модификации, добавления новых фишек, «прирастания» целых провинций и локаций.

Assassin’s Creed Odyssey

Вообще вся серия славится отлично проработанные «мирами». Но эта игра вобрала в себя всё лучшее. Огромная карта древней Греции так и манит нас, игроков. Большинство предметов «живы»! С ними можно взаимодействовать. И это просто фантастика!

Grand Theft Auto: San Andreas

Культовая игра. Да что там… культовой можно считать всю серию. При этом в каждой игре, начиная с первой GTA, мир был открыт. В первых частях он был 2D, разумеется, но и он был открыт – куча пасхалок, секреток, побочный миссий. San Andreas достиг своего абсолюта! В эту уже постаревшую игру рубятся до сих пор. Она по многим показателям уделывает и более современные 4 и 5 части. Кстати сюда же можно включить и Red Dead Redemption, модификация GTA на тематику дикого Запада.

Horizon: Zero Dawn

Тут открытый мир сочетает в себе фишки каменного века и супертехнологичные детали (роботы, здания). Получилось интересно. При этом не забываем о красивой природе и затягивающем сюжете.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Этот опенворлд всем опенворлдам опенворлд. Настоящая песочница, где возможности почти безграничны. В том же GTA вы в самом начале игры не сможете проникнуть дальше установленных границ. А тут такого нет. Даже если фэнтезийная тематика не по душе вам, обязательно попробуйте.

Elder Scrolls 5: Skyrim

По части функциональности эта линейка наголову сильнее большинства конкурентов. Бесчисленные свитки и миссии так и манят свернуть с основного сюжета. Тут можно и «дедушку» этой игры упомянуть – Morrowind. До сих пор олды вздыхают. А вот в наше время… вы попробуйте найти место на огромной локации просто по описанию. Сможете без мигающего маячка на карте?

Ведьмак 3: Дикая Охота

И опять называем одну игру, и держим в голове и остальные. Там тоже были открытые миры, хотя и поскромнее. Несколько лет назад этот поляк успешно запорол тысячи и тысячи сессий. В него играли все, кто вообще играет. Открытый мир тут слегка похож на Deliverance, но там просто Средневековье, а тут – фэнтезийное, с магией.

Red Dead Redemption 2

О ней мы уже вскользь упомянуты. Так вот. Дикий Запад. Крутейшая графика, пейзажи, животные, индейцы, ковбои, грабители…. Короче, эта игра для поклонников вестернов. Ну, или для тех, кто ими станет, поиграв в неё часик-другой. Джон Уэйн одобрил бы!