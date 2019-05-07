Самые крутые битвы «Игры престолов»

Мегапопулярный сериал изобилует сочными, смачными батальными сценами.

Далеко не каждый полнометражный фильм может похвастаться таким. Давайте вспомним самые классные сражения из прошедших серий.

Битва при Черноводной

В конце второго сезона Станнис Баратеон решил захватить трон силой. В смысле решил он и до этого, когда узнал об очень вероятном незаконном происхождение Джоффри. И вот его войска прибыли к Королевской гавани. Главкомом обороняющихся Ланнистеров стал Тирион. И проявил себя отлично. В переломный момент главную роль сыграла горючая смесь, так называемый «дикий огонь» (прямая отсылка к греческому огню). Зеленоватое пламя невозможно потушить, и после такого войско Станниса уменьшилось в несколько раз. Круто снято.





Осада Чёрного Замка

С юга перемещаемся на север. В конце четвёртого сезона одичалые двинулись к Стене, чтобы пробиться за неё и выжить. Самые разные племена, живущие к северу от Стены, объединились перед лицом смерти. С ними были также мамонты, великаны. Горста ворон билась до конца. И если бы не Станнис (оказывается, у него ещё было много людей), они бы все погибли. Тут нашла свою погибель Игритт, дикая любовь Джона.





Битва в Суровом доме

Пятый сезон. Ночной дозор и одичалые худо-бедно, но объединились. Чтобы спасти последнюю партию дикарей выслали флот, но погрузиться все не успели. В самый неподходящий момент нагрянули ходоки. Особого внимания заслуживает непередаваемая атмосфера ужаса и финальная сцена восстания только что погибших людей.

Битва бастардов

6 сезон. Джон Сноу с одичалыми, остатками войск Станниса и чернодозорными бросается на Винтерфелл, где тогда жестоко хозяйничал Рамси Болтон. Битва идёт не слишком удачно – «наших» окружили и уже почти перебили, но Санса в самый подходящий момент привела Бейлиша со своими всадниками. Джон Сноу едва не погиб, но глупцу повезло.

Битва за стеной

7 сезон. Наверное, самая слабая битва с точки зрения смысла. Зачем-то им понадобился живой зомби. Нет, понятно зачем, но вполне можно было сделать это куда более безопасным способом. Героев окружили ходоки и мертвецы и вот-вот перебили бы, но Дейнерис спасла глупцов. Правда, Король Ночи показал мега-мастерство в метании копья и убил одного из драконов. Беднягу в сто раз более жалко, чем всех остальных погибших.

+ бонус

Идущий нынче 8 сезон уже подарил ещё одну крутую битву – сражение за Винтерфелл. Снято всё также отлично. А эпизод борьбы двух летящих драконов – вообще высшая лига! Да, возможно, тактически тут людишки ведут себя не слишком умно, ну да ладно. Всё равно смотрится вкусно.