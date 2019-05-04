«Мстители: Финал» бьют рекорды

Блокбастер уже собрал 1,2 миллиарда долларов. И это ещё не финал.

Сумма внушительная. Пало уже несколько мировых рекордов по части кассовых сборов. Например, количество дней проката, которое понадобилось фильму, чтобы принести создателям 1 млрд. долларов. На это у последних «Мстителей» ушло всего 5 дней.

Также пал рекорд сборов на первый уикенд проката (640 миллионов долларов), установленный, кстати, тоже фильмом про супергероев – «Мстители: война бесконечности». Только в США сборы в первый уикенд составили 350 млн. Также попутно фильм установил некоторые региональные рекорды – например, в Ирландии и Великобритании – 43,7 миллиона фунтов.

Технически 45% (540 млн) глобальной прибыли приносится с сеансов фильма в 3D (почти столько же, сколько традиционный 2D экран) и около 91 млн – с экраном IMAX – это тоже рекорд, увеличенный вдвое! Не забываем и о 4DX-показах. Тут зритель может ощутить воду, ветер, аромат и стробоскопическое освещение. Так вот на этих экспериментальных показах собрали 15 миллионов.

Напомним, что данный фильм стал 22-м в линейке супергеройского кино от Marvel. Были и хорошие, были и плохие, но последние картины высоко оцениваются критиками и, самое главное, приносят большие деньги создателям.

Перед премьерой фанаты занимали очереди за билетами. Последний раз такое было перед показом «Звёздных Войн: Пробуждение Силы». Разумеется, не обошлось без случаев, когда выкрикивавших спойлеры наглецов попросту избивают в кинотеатрах.

Что касается сюжета, то тут всё просто – после долгой борьбы мстители побеждают Таноса. Относительно счастливый конец. Кое-кто из основных героев, увы, погиб. И не один. Уже слышали кто именно, да?