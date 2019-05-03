Реалии бокса в современной России

Все знают, что бокс – жёсткий вид спорта для настоящих мужчин. Тут спортсмен воспитывает себя через преодоление, лишения и упорную работу – красивый, благородный, достойный посыл, который зажигает сердца и души миллионов людей по всему миру. Но что если этим духом бойца проникаются девушки? В таком случае появляются свои нюансы.

Девушка-боксёр из города Мирный (республика Саха (Якутия)) Фируза Гаффарова рассказала нам о первых тренировках, победах, поражениях, кумирах и своём пути в боксе. На её примере стоит поучиться упорству и целеустремлённости.

– Расскажите для начала, как вы попали в бокс?

– В секцию бокса я пришла 2 года назад, когда увидела в школе объявление о наборе. Мне это показалось очень интересным. Я посоветовалась с родителями и уже на следующий день была на первой тренировке. Мне очень понравилось, и теперь я не мыслю себя без бокса.

– Родители как отреагировали?

– Они были удивлены и даже шокированы – это ведь жёсткий вид спорта, в который не так часто идут девушки. Но они не стали препятствовать, сразу согласились и поддержали меня.

– Что было на первых тренировках?

– Для меня всё было в новинку. С удивлением узнала, как всё сложно. Даже чтобы просто ударить, нужно многое знать. Плюс надо знать, как вставать в стойку, как правильно дышать, как передвигаться в ринге, даже как правильно прыгать на скакалке. Я не думала, что может быть так много нюансов – очень неожиданно. На первых тренировках я узнала много нового.

– Когда начались первые спарринг? Было страшно?

– Первый спарринг был после прохождения школы бокса, азов: примерно через месяц. Страх был, но мне очень хотелось теоретические знания закрепить на практике и почувствовать настоящий бой.

– Как друзья отнеслись к вашему увлечению?

– Первое время мои друзья вообще не знали, что я начала заниматься боксом. Узнали они только после первых соревнований, когда учитель при всех спросил о моих успехах в боксе. Друзья, одноклассники были удивлены, во-первых, тем, что вообще есть женский бокс, во-вторых, тем, что я им занимаюсь. Конечно, у многих присутствует стереотип, что боксом могут заниматься только мальчики.

– Расскажите про первые соревнования.

– Это примерно через три месяца после начала занятий. Проводился открытый турнир в нашем городе (Мирный) памяти заслуженного тренера РФ Радия Владимировича Бугашеева. Съехалось много спортсменов из разных регионов, были почётные гости турнира – в общем, атмосфера была невероятная. Мой первый турнир и первый бой я запомню надолго. За восемь минут, что я находилась в ринге, я получила массу впечатлений. Тот бой я, к сожалению, проиграла, но твёрдо решила заниматься и дальше.

– Расскажите про вашу первую победу!

– Это случилось на втором турнире, где я участвовала. Те соревнования сложились для меня очень удачно – я взяла первое место, получила свою первую медаль, первую грамоту. Конечно, побеждать мне понравилось.

– Случаются ли травмы?

– В боксе травмы, конечно, случаются. Но у меня серьёзных повреждений пока не было.

– Родители не передумают, если увидят у вас, например, синяк под глазом?

– Нет, не думаю. Они точно не запретят мне заниматься дальше, даже если у меня будут какие-то травмы.

– Есть ли у вас кумиры в мире бокса?

– Да, конечно. Мой кумир – Фируза Шарипова. Она из Казахстана и уже достигла в любительском и профессиональном боксе немалых высот. Я слежу за каждым её боем, пытаюсь подметить какие-то тонкости. Мне очень нравится её техника, манера ведения боя.

– А фильмы о боксе смотрите? Какой любимый?

– «Малышка на миллион».

– Расскажите из чего состоит ваша неделя. Сколько раз тренируетесь в неделю?

– Тренируемся практически каждый день. Тренировки бывают игровыми и усложнёнными. Во время усложнённых мы работаем на лапах, в парах, на снарядах, изучаем новые комбинации, серии ударов. А на игровых мы больше делаем расслабляющие, восстанавливающие упражнения, например, на скакалке. Также стараюсь следить за питанием и не “засорять” организм.

– Остаётся ли время на друзей и другие увлечения?

– Да, с друзьями тоже общаюсь. Хотя, конечно, свободного времени стало заметно меньше, но при правильно подходе можно всё успевать – и тренироваться, и учиться, и отдыхать.

– Какие качества нужны, чтобы добиться чего-то в боксе?

– Самое главное – желание. А физические качества придут.

– Есть ли у вас какие-то любимые, коронные удары или серии?

– Пока нет. Я стараюсь атаковать разнообразно и использую все выученные удары.

– Спортсмены часто суеверны. У вас есть какие-то личные суеверия?

– Да, я тоже. У меня есть полотенце. Им Радион Алексеевич секундирует меня ещё с первого боя. Оно со мной на каждом соревновании. Если я его забыла, то всё… полная катастрофа!

– Что у вас в ближайших планах?

– Ближайший турнир в мае пройдёт в Казахстане, в городе Алматы. В июне-июле наша сборная команда Республики Саха (Якутия) основным составом, а это 2004-2005 года рождения, проведёт 1 этап тренировочных сборов в рамках подготовки к Международным спортивным играм «Дети Азии», которые проходят раз в четыре года, очередные VII МСИ “ДА” пройдут в Монголии в следующем году. В октябре-ноябре будет проводиться 2 этап подготовки и участие во всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды». Там у меня будет шанс попасть в сборную России. Для этого, надо будет показать себя и войти в призёры турнира.

Фируза занимается в мирнинском филиале «Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в г. Якутске». И на несколько вопросов о боксе ответил также тренер Фирузы, Радион Алексеевич Соломенник:

– Когда Фируза пришла в секцию, заметили ли вы какой-то потенциал, талант, огонёк в глазах?

– Первое, что мне понравилось, так это то, что она пришла вместе с родителями, т.е. подход сразу был серьёзный. Мы познакомились. Родители, конечно, были в растерянности, что я тренирую и девочек. Так как у меня уже тренировались и другие девочки, то в конечном итоге они лояльно отнеслись и сказали: «Ну, пускай попробует». В начале тренировок все дети одинаковы, пока получают минимальную нагрузку. Но когда повышается нагрузка, когда начинаешь требовать что-то, тогда уже видно насколько ребёнок закалён. Фируза отличалась своей физической подготовкой. Сказалось то, что она до этого занималась лыжным спортом. Прогресс в спорте достигается, когда есть какие-то условия, заставляющие ребёнка думать – думать на разминке, думать на тактических занятиях. И сразу становится видно отношение ребёнка. По новичкам видно, кто может, а кто не может.

– Трудно ли работать с новичками?

– Да, конечно. Во-первых, нужно привить дисциплину. Во-вторых, нужно найти подход к каждому своему подопечному, найти общий язык. Всё зависит от тренера. В случае с Фирузой всё было легче. Замечания она старалась сразу же исправить и выполнять правильно. Также новичкам желательно давать домашнее задание, а потом смотреть, как они с ним справились – как правильно тренировать пресс, как правильно работать перед зеркалом. И было видно, что Фируза заинтересована в этом, что она занимается дома и на тренировках показывала уже более чёткие и красивые элементы бокса.

– Расскажите, как прошли её первые соревнования?

– Чтобы выставить спортсмена-новичка на соревнования, надо в первую очередь знать эмоциональный и психологический настрой. Примерно через три месяца я почувствовал, что можно уже девочку «закрутить», попробовать выпустить в ринг, дать ей почувствовать себя в роли боксёра. Да, возможно, было чуть-чуть рановато. Первый свой бой Фируза проиграла. Бой мы, конечно, снимали, потом смотрели, чтобы исправить ошибки. Целеустремлённость в исправлении ошибок сильно отличала Фирузу от других девчонок. Через три месяца мы поехали на другие соревнования, где она уже себя по-другому показала. Продемонстрировала спортивную злость, характер, целеустремлённость, желание идти к победе, но не просто так, а красиво, чтобы это смотрелось и для зрителей, и для судей, ну и для тренера. Очень приятно с ней “работать” и одерживать победы. С каждым боем она наращивает мастерство и качество. Иногда бывает, что дети ходят по два, по три, по пять лет, но просто для того, чтобы пообщаться, а чему-то научиться не хотят. Но не Фируза. Её целеустремлённость невозможно не заметить. Внешне она немного закрыта, но в боксе она старается открыться, играть стиль “панчера”, который идёт вперёд, атакует. Это было видно было с первых боёв – она хочет, она стремится добиться результатов. Она вообще с самого начала не вела себя как новичок – сразу же было понимание тренера и выполнение поставленных задач. Для анализа проведённых тренировок, сборов, соревнований, Фируза заполняет спортивный дневник. Ежедневно она делает записи в нём – план тренировок, нагрузка, самочувствие, настроение, контроль веса и, конечно же, анализ проделанной работы, качество проделанной “работы”, оценка проведённых боёв.

– Вообще в каком возрасте лучше начинать заниматься боксом?

– Есть федеральные стандарты: боксом разрешается заниматься с 10-12 лет. Но в связи с тем, что до этого возраста детей «расхватывают» другие виды спорта, тренера стараются начать с более раннего возраста. Лично для меня оптимальный возраст для начала занятий – 12 лет. Но иногда детей приводят и в 6-7 лет. Однако бокс – это единоборство, и многие маленькие дети не понимают, что такое больно, что такое удары. Потому здесь идёт больше воспитательная работа над морально-волевыми качествами. Я бы рекомендовал до 10-12 лет заниматься спортивной гимнастикой. Этот вид развивает выносливость, силу, координацию, дисциплинирует. А потом уже идти в бокс, когда ребёнок уже может думать, когда он уже более состоявшаяся личность. Также важно не «перекормить» ребёнка “боксом”. Фируза пришла в 13 лет. Возможно, нужно было бы прийти на годик раньше, но сложилось так. Сейчас ей 15, и мы начинаем подниматься.

– Сложнее тренировать девочек или мальчиков?

– Многие задают этот вопрос. Я не сразу начал тренировать девочек. У меня были и ребята, победители и чемпионы республики, Дальнего Востока и призёры России. Первая моя воспитанница – это моя дочь, ей тогда было лет 7. А вот с 1994 года я начала тренировать девчонок, в основном это были девчонки старших классов. Физически девочки от природы более выносливые, поэтому они на тренировках опережают ребят своего возраста. По учебному материалу девочки лучше – они быстрее и лучше запоминают, у них усвоенный материал откладывается на всю жизнь и в то же время девочка более эмоциональна. Точно также, как и бокс женский более эмоциональный чем мужской. В то же время надо делать так, чтобы женский бокс не был похож на мужской. Чтобы девушка-боксёр была похожа на женщину, а не на парня. Поэтому приходится работать над тактикой, техникой, фигурой, чтобы это было красиво. За последнее время женский бокс намного вырос – много стало проводится профессиональных поединков в России и ближнем зарубежье. С точки зрения тренера женский бокс тяжелее. Не многие тренера соглашаются тренировать девушек, женщин – для этого нужен определённый подход. Нужно комбинировать разное отношение – в зале, в ринге к девушке-боксёру нужно относиться как к бойцу. За рингом – более человечно: можно и обнять, и пошутить, и успокоить. Также нужно быть готовым к слезам – девушка есть девушка, она будет иногда жаловаться, плакать, рыдать, психовать, но в основном это преданный и надёжный товарищ, и с которым совместными усилиями и получается боец.

– Что нужно для начала занятий? Сколько стоит экипировка?

– Для начала не так уж много надо – удобная, спортивная обувь, подойдут обычные кеды, школьная форма для физкультуры, скакалка, мячик. В дальнейшем, конечно, всё зависит от уровня. Чем выше мастерство, тем лучше требуется инвентарь. Нужно два комплекта тренировочной формы, соревновательная боксёрская форма – синяя и красная, шлем соревновательный, шлем тренировочный, перчатки для боя, перчатки для работы на снарядах, бинты, капа, бандажи. Чем выше спортивное мастерство, тем выше требования к качеству – а это бывает накладно, но это снаряжение прослужит 2-3 года. Также должен быть экипирован и тренер – пояс тренера, лапы, перчатки.

– Насколько Федерация бокса России поддерживает тренеров?

– Есть нормативные документы Министерства спорта, Министерства образования, где определены дополнительные надбавки, премии. Уровень заработной платы формируется по многим факторам: стаж, квалификация, звание и, конечно же, спортивные результаты воспитанников. Отдалённость некоторых регионов становится препятствием. Бывает, что выигрывает тот, кто сумел приехать, а не тот, что реально сильнее. Сейчас немного полегче с этим. В частности, есть федеральная программа по субсидированным билетам, т.е. детей привезти на соревнования можно дешевле. И теперь у спортсменов из Дальневосточного округа есть возможность больше и чаще участвовать в разных спортивных мероприятиях. Хотя всё равно тяжеловато – затраты на проезд «съедают» большую часть сметы.

Сейчас на уровне государства и в некоторых регионах прорабатывается закон о первом тренере. Не секрет, что подающим надежды спортсменам предлагают более благоприятные условия повышения спортивного мастерства в других регионах. И здесь получается, что первый тренер остаётся в глубинке, в стороне. А этот закон подразумевает поддержку первого тренера в зависимости от достижений его воспитанника. Как у нас в Республике Саха (Якутия), так и по всей России очень многие тренера, которые отдают свои знания, умения, силы, нервы, заботу и преданность выбранному спорту всю свою жизнь в отдаленных улусах (районах), деревнях, сёлах, ждут такой закон.

– Хватает ли залов для занятий боксом?

– Наверное, везде присутствует нехватка залов, особенно в малых городах. Также хотелось бы сказать, что для бокса, для единоборств нужно чуть более сложное оборудование, чем для игровых видов спорта: баскетбола или футбола. Нужны боксёрские мешки, настенные подушки, ринг и т.д. С другой стороны, из этого следует, что количество занимающихся увеличилось. Если раньше в спортивных залах приоритет был у ребят в 15-18 лет, то теперь есть тенденция, что приходят больше заниматься ребят уже после армии, взрослые спортсмены-любители, а также спортсмены-ветераны. Потому и получается, что залов не хватает. Необходима, конечно же, поддержка на федеральном и муниципальном уровне.

– Есть ли вообще в России профессиональный женский бокс? Можно ли в нём заработать?

– В первую очередь хочу сказать, что профессиональный бокс в России развивается семимильными шагами. У нас хорошая плеяда профессиональных боксёров-мужчин. Женский бокс тоже развивается. Не скажу, что я специалист по профессиональному боксу. Тут немного другой подход, отношение, тренировки. Но бокс точно развивается, это я могу сказать уверенно. Сейчас в единоборствах становятся популярными разные версии боёв без правил, но классический бокс будет всегда, в этом я уверен!

– Как оцените общий уровень российского бокса в последние годы? Вроде бы говорят, что результаты постепенно снижаются.

– Я с этим категорически не согласен. У нас проходит очень много спортивных мероприятий мирового уровня, где участвуют лучшие боксёры мира и Европы. На высшем уровне прошёл чемпионат Европы среди юниоров во Владикавказе, чемпионат России среди женщин в Кемерово, где были прекрасные, зрелищные бои. Летом в Улан-Уде будет чемпионат Мира по женскому боксу. Большую работу проводят Федерация бокса России, олимпийцы по патриотическому воспитанию, открытию клубов по всей России. Поэтому я уверен, что качество бокса только улучшается.

– А по количеству медалей как? В советское время было больше?

– Здесь так нельзя сравнивать советский и российский бокс. С распадом СССР образовалось 15 отдельных государств. И получается, Россия потеряла некоторые хорошие школы бокса. Возможно, по медалям чуть меньше сейчас, но уровень российского бокса не уступает советскому. У нас до сих тренируют лучшие наши советские чемпионы, передают знания и опыт молодым спортсменам. Поэтому я с большим уважением отношусь к нашим ветеранам, которые остались в боксе и до сих пор преподают. Бокс объединяет. Удачи и Побед.