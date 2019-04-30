Открываем сезон отдыха на природе вместе с Fix Price

Майские праздники стремительно приближаются, россияне готовятся открыть сезон отдыха на природе: прогулки, пикники, шашлыки, поездки на дачу. Новые товары из коллекции весна-лето Fix Price сделают досуг более комфортным без ощутимых финансовых затрат.

Собираясь на долгую прогулку, хорошо учесть все необходимое, что может пригодиться вне дома. Чтобы питьевая вода всегда была под рукой, в магазинах представлены разноцветные многоразовые пластиковые бутылки и фляги, объемом 600 мл и 2,7 л для большой компании.

Герметичные контейнеры различных форм и калибров будут актуальны под закуски, фрукты и овощи на пикнике. Для любителей мороженого есть специальные формы, в которых можно заморозить десерт, приготовленный в домашних условиях по собственному рецепту, и взять с собой.

На природе всегда придутся кстати влажные салфетки, в Fix Price можно найти упаковки с нужным количеством от 20 шт. до 140 шт. Сделать пребывание на свежем воздухе максимально комфортным помогут солнцезащитные средства, а также специальные спреи от насекомых.

Набор для пляжного тенниса и волейбольный мяч позволят сделать досуг более активным. Если после пикника или прогулки останется мусор, то собрать его можно в bio-пакеты, изготовленные из специального разлагаемого пластика. Заботу об экологии никто не отменял даже во время праздников.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 25, 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru .

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