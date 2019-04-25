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Владимир Зеленский – лучший цитаты

bdortmund
25 Апр, 2019 / 412 Просмотров

Совсем недавно на постсоветском пространстве появился новый президент.

Украинские выборы выиграл комедийный актёр Владимир Зеленский, что уже само по себе достойно внимания. Что он принесёт народу Украины, пока судить рано, а вот рассмотреть его самые видные цитаты можно уже сейчас. Как и положено, комедианту, за словом в карман он не лезет.

Кривой Рог — город, в котором, я родился и вырос. Хотя вырос я не очень сильно. (О росте)

На чужих ошибках учатся, а на своих женятся. (Об ошибках)

И в Евросоюз нас возьмут. Может нехотя, но возьмут! Естественно. Они уже без нас не могут. Сами посудите, сколько сейчас в Европе наших врачей, учителей, ученых! Забери их оттуда — кто им посуду мыть будет? (О ЕС)

Если хочешь опровергнуть какую-нибудь глупость, не надо ее отрицать. Не надо. Доведи ее до абсурда. И тогда, знаете, все получится. (О тактике опровержения глупости)

Есть люди, которые умеют абстрагироваться, а есть те, которые все переживают и пропускают через себя. Я из вторых. (Об эмоциях)

1 апреля (следующий день после выборов) – офигенная для меня дата. Для клоуна. Победить. Я ведь клоун, правда? (О своём призвании)

Вечером Виктор Федорович Янукович рассказывал анекдоты, а Ющенко — о евроатлантических перспективах. У Ющенко получалось смешней. (О противостоянии Янукович-Ющенко)

Ющенко решил посетить Донецк с дружеским визитом. В аэропорту его встречали, поэтому пришлось ехать поездом. (О противостоянии Янукович-Ющенко ещё раз)

Виктор Фёдорович Янукович говорит, что в нашей стране свобода слова была, есть и будет. А кто с этим не согласен, пусть закроет свой рот. (О свободе)

А кто не хочет — может не вступать. Я этих политиков чисто по-человечески понимаю. Если Украина станет частью Европы, куда они с деньгами убегать будут? Кто-то бы побоялся сказать, а нам можно. Мы молодые. Мы быстро бегаем! (О беге)

Если Украина, Россия и Беларусь войдут в Евросоюз, может получиться Евросоюз Советских Социалистических Республик. (О будущем

— Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
— Э-э-э… до секса или после? (О дружбе)

— Папа, а что мы сегодня будем кушать?
— Все!
— И хлебушек?
— И хлебушек.
— Все-все и хлебушек?
— Нет, хлебушек и все! (О правильном питании)

— И пускай мы говорим на разных языках…
— «I хай ми не знаємо рідної мови…»
— Мы все хотим жить лучше.
— «Ми всі йдемо до Європи.»
— Многие хотят, чтобы мы вступили в НАТО…
— «Може хтось хоче до НАТО…»
— Многие хотят, чтобы мы объединились с Россией…
— «Може хтось зовсім здурів…»
— Самое главное, чтобы мы оставались единой страной!
— «Головне, щоб ми вступили до НАТО!» (О трудностях перевода)

День четвёртый, дайвинг. Предпосылкой к дайвингу стало то, что Ринат Леонидович Ахметов уронил с пирса ключи. (Об активном отдыхе)

Наконец-то с татарами классно у нас. Вот раньше мы все скандалили, бывало даже, дрались. А теперь какой смысл скандалить, тем более – драться, когда каждая калория на счету? (О дружбе народов)

Я точно знаю, когда ты у политиков возьмешь что-то, то уже никогда не будешь свободен. (об отношении шоу-бизнеса и политики)

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А вот и самые удачные выступления Володимира в передаче «Квартал 95»:

 