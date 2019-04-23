Гитлер не покончил с собой в 45-м?

В массовой культуре давно существует версия, согласно которой нацистский лидер не покончил собой незадолго до падения Берлина, а на самом деле бежал.

Официальная история говорит о том, что Адольф Гитлер покончил с собой и приказал сжечь своё тело. Но через несколько лет после войны стали появляться новые версии относительно судьбы величайшего кровопийцы в истории человечества.

Одна из версий повествует о том, что Гитлер вместе с несколькими десятками приближённых сумел улизнуть на подводной лодке. Все вместе они добрались до Аргентины и поселились в небольшом городке в предгорьях Анд.

Совсем недавно ФБР обнародовали документ, отчёт о возможном бегстве Гитлера. Прямых доказательств нет, только косвенные улики. Якобы за большущие деньги золотом они купили у аргентинского правительства неприкосновенность. Ещё много лет потом нацистские преступники жили небольшой общиной со стороны наблюдая за тем, как их считают мёртвыми.

Если говорит о тех самых, косвенных свидетельствах, то они таковы. Во-первых, в смерть друга Адольфа не верил Сталин. Он был убеждён, что с помощью союзников или сам, но Гитлер бежал и где-то спрятался. На основании чего он так решил? Вероятно, у него были какие-то данные, которых нет сейчас нас. А возможно, просто на основании своей мании.

Во-вторых, чистая логика. Судите сами: ещё в 1943 году было ясно, что Германия проиграла войну. Неужели Гитлер два года ничего не предпринимал? Он был слегка помешанным, но в целом вменяемым. Наверняка, у него был десяток вариантов, что делать, когда всё будет кончено. У него было достаточно времени и денег, чтобы проработать эти варианты. Труп, который обнаружили НКВД-ники вполне мог принадлежать одному из многочисленных двойников.

В-третьих, все, кто был с ним знаком, утверждают, что он активно строил планы на будущее. На годы, которые наступят после проигранной войны. В частности, на нескольких встречах с промышленными магнатами Германии он обсуждал возможные варианты сокрытия ресурсов от конфискации победителями.

В-четвёртых, есть разрозненные показания свидетелей, которые видели в разных городах Южной Америки группу людей, которые плохо говорят на португальском и испанском и между собой общаются на немецком. Внешне установить сходство трудно (хотя и эти некоторые уверенно утверждают) – наверняка злыдень сбрил знаменитые усы и изменил причёску, отчего его, вероятно, трудно узнать.

В любом случае Адольф Гитлер сейчас уже точно умер, хоть по официальной версии, хоть по альтернативной (помер 1970-х годах).