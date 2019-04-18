5 признаков, что ваш телефон прослушивают

Появление смартфонов сильно облегчило жизнь шпионам.
Более «умный» и функциональный гаджет куда больше подвержен вмешательству в вашу частную жизнь. Мы знаем несколько косвенных признаков, которые могут указывать на то, что ваши телефонные разговоры кому-то понадобились.
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Фоновый шум
Некоторые технические приспособления создают монотонный, фонетически однородный шум при разговоре. Он может походить на тихое жужжание или гул. Также бывает что-то вроде щелчков, которые звучат в начале разговора. Вы не поверите, но до сих пор такие шумные девайсы используют очень многие «шпионы».
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Звуки от телефона
Шум, кстати, может быть, и без звонков. Просто так, когда телефон и не используется вовсе. Можете попробовать прислушаться к динамику. Звук если будет (не дай Бог), то будет пульсирующим, отдалённо напоминающим радиопомехи в старом аналоговом приёмнике.
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Помехи около других приборов
Шпионские жучки редко умеют хорошо прятаться. Прослушиваемый телефон звонок является сильным источником помех, которые ухудшают качество радио и телевизионного сигнала. Просто подойдите к приёмнику или телевизору.
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Быстрая разрядка батареи
Жучок или шпионская прога – дополнительный потребитель энергии вашей батареи. Потому более быстрая чем обычно разрядка смартфона говорит о том, что вы могли стать мишенью ЦРУ, ФБР, Ми-6 и прочих.
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Большой расход трафика
Любое вредное ПО потребляет трафик. Причём звуковые файлы весят много, как их не архивируй. Это всё отражается на вашем потреблении трафика. Следите!
Да, чаще всего о прослушке говорят только закоренелые параноики, но это не значит, что этого теоретически (да и практически) не может случиться с вами.
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