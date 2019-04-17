5 мест, окутанный тайной

На нашей планете немало мест, происхождение и сама суть которых ставят в тупик не только простых обывателей, но и современную науку.

Мы собрали 5 мест, тайны которых только предстоит разгадать человечеству.

Подводные руины у берегов Японии

Объект был обнаружен в 1995 году ныряльщиком-любителем. Он представляет собой некий комплекс каменных сооружений. Точнее эти камни некоторые считают не сооружениями, а некими участками каменной породы, которые лишь походят на что-то рукотворное. Тут ясно видны почти идеально прямые линии, что-то ступенчатое. Официальной версии по поводу этого подводного сооружения нет вовсе. Согласно академической истории тут никаких цивилизаций никогда не было. У сооружений до сих пор нет какого-нибудь статуса объекта культурного наследия.

Зона 51

В штате Невада есть некий секретный военный полигон. Само его существование долгие годы просто отрицалось. Теперь нет. Зона 51 очень часто упоминается любителями «таинственного». Полигону приписываются посадки летающих тарелок и прочие контакты с представителями внеземных цивилизаций.

Пойнт Плезант

Городишко в Западной Виргинии. В 60-х годах прошлого века абсолютно все местные жители были убеждены в существовании мистического монстра, существа под общим название Мотман, т.е. «человек-мотылёк». Выглядит он как человек высокого роста с крупными красными глазами и широченными крыльями. В последние годы, правда, его видят реже, а сам монстр уже стал почти брендом – майки и прочие мелочи с его вольным изображением продают как сувениры.

Око Сахары

На западе пустыни Сахара есть непонятно геологическое образование округлой формы. Происхождение необычного объекта сначала объясняли падение метеорита. Теперь же утверждают, что око образовалось в результате эрозии каменной породы… Судите сами.

Треугольник Бриджуотер

Этот объект находится в штате Вермонт. Известен он тем, что тут пропадают люди. Бесследно. Пик подобных исчезновений приходится на 45-50 годы XX века. Тогда пропавших людей так и не нашли. Теорий – масса: бигфут, инопланетяне, маньяк. Истина, как говорится, где-то рядом, но до неё никто так и не докопался. Также известно, что такая дурная слава до сих пор притягивает всяких сатанистов и прочих полоумных маргиналов.