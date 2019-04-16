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Король ночи – Таргариен? Первая серия «Игры Престолов» намекает

bdortmund
16 Апр, 2019 / 913 Просмотров

Вышла первая серия последнего, восьмого сезона знаменитого сериала.

И уже в стартовом эпизоде последнего сезона “Игры Престолов” фанаты увидели знак, который навёл их на очередную теорию относительно происхождения главы белых ходоков, Короля ночи.

В одном из эпизодов ходоки убивают ребёнка и помещают тело в центр колесовидной фигуры, составленной из фрагментов и целых трупов. Получившийся знак очень походит на символ дома Таргариенов. Судите сами:

Дополнительным косвенным подтверждением этой теории служит тот факт, что Король ночи «приручил» (обратил) погибшего дракона. Как известно, такое под силу только представителю этого дома.

До этой самой популярной версией происхождения главного ходока была теория, в соответствии с которой это пришедший из будущего погибший и обращённый Брандон Старк.