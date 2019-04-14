Кладбище «Игры Престолов»

В Австралии открыли кладбище для погибших героев «Игры Престолов». Увлечение популярным сериалом уже дошло и до этого.

В Австралии на территории парка развлечений Centennial открылось кладбище для героев сериала «Игра Престолов», которые погибли. Сериал известен тем, что в нём сравнительно легко погибают даже ключевые положительные персонажи. Эти особенно славились первые сезоны.

На кладбище поклонники сериала могут найти фамильные склепы Талии, Фреев, Ланнистеров, разумеется, Старков. Трогательное надгробие Ходора пользуется особой популярностью, а место последнего упокоения Рамси Болтона вызывает смешанные чувства. Всего на территории кладбище расположено 34 объекта. Организовала всё телекомпания Foxtel. Простоит уникальное «кладбище» несколько дней.

Напомним, премьера заключительного восьмого сезона самому популярного сериала за всю историю телевидения намечена на 14 апреля в США.