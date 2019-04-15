5 самых страшных концовок игр – часть 2

Вторая часть нашей подборки с самыми леденящими душу концовками игр-ужастиков.

Игры этого жанра пользуются большой популярностью. Как и первую часть, не советуем смотреть в тёмное время суток.

Outlast

Главный герой Майлз старается найти источник необъяснимого ужаса и хаоса, который воцарился в лечебнице Маунт Мэссив. Постепенно, в процессе игры мы узнаём, что виновник всего – мистическая сущность под названием Волрайдер. В конце игры мы убивает текущего носителя этой сущности, но…. Сам Волрайдер, очевидно, бессмертен и вселяется в самого Майлза, который с этого момента сам станет мишенью.

Super Fire Pro Wrestling Special

Вообще это не игра-ужастик, а олдскульная спортивная аркада-файтинг. В самом конце у игрока не остаётся никого – ни девушки, ни друзей, ни тренера. Большинство из них погибли. Когда же удаётся победить врага и завоевать титул чемпиона мира, глаза наконец раскрываются. Становится ясно, что титул этот лишён всякого смысла. В конечном итоге герой кончает жизнь самоубийством.

Dead Space

На протяжении всей игры герой ищет подругу Николь. По пути он много чего натворил, но цели так и не достиг. Ближе к концу игры можно подумать, что Николь – это некроморф, но развязку куда страшнее. Она была мертва уже в начале игры, и всё, что он видит о ней – лишь плод его подорванного разума.

Drakengard

Тут есть несколько концовок. Одна кошмарнее другой. Главный герой сражается сначала с младенцеподобными демонами, а потом с боссом – так называемой «Матерью». После победы главный герой вместе со своим драконом переносится в современным Токио, где его убивают люди. Кровь стынет в жилах.

Silent Hill

Гарри Мэйсон ищет свою дочь в странном мистическом городке Сайлент Хилл. По пути он сталкивается с мистическим культом, демонами и кровавыми монстрами. Худший вариант концовки показывает нам труп главного героя, а всё происходящее до этого, стало быть, было лишь предсмертным кошмаром.