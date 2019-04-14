Иерихон – древнейший город на Земле

Если отбросить бредни про летающих прото-славян, то официальная историческая наука считает самым древним городом на Земле Иерихон.

Возраст наиболее древних его частей – более восьми тысяч лет. Основным занятием горожан считает земледелие с искусственным орошением. Архитектурно он представлял собой крепостью, обнесённую каменными стенами и рвом. Экономика помимо земледелия основывалась на торговле с кочевыми племенами скотоводов. На пике населения города превышало три тысячи человек – невероятная цифра по меркам тех времён.

Социальная структура города-государства была относительно простой – жрицы-правители, купцы, ремесленники, земледельцы, воины.

Расположен город на недалеко от Мёртвого моря – несколько километров на север. Сейчас официально это государство Израиль. Неофициально – непризнанное полугосударство Палестина.

Раскопки остатков древнего города, который упоминается даже в Библии, начались ещё в XIX веке. Тогда коллектив археологов был весьма пёстрым в этническом отношении – настоящее «вавилонское столпотворение». В середине XX века была найдена крепость, вокруг которой и расстраивался город, что-то вроде цитадели с дворцовым комплексом правителя. Площадь крепости – более 3 гектаров. Далее от центра была плотная застройка городских кварталов из каменно-глиняных домов. Некие постройки были и за пределами городских стен – обычная практика расширения городов в древности. Также обнаружены зернохранилища, храмы, бани, мастерские, оружейные. Также неподалёку есть целый ряд более поздних строений, периода римской власти, Византии и арабского халифата.

Сегодня раскопки продолжаются с использованием современных технологий. Примечательно, что гражданам Израиля официально запрещено посещать Иерихон. Современный город с таким же названием расположен тут же, рядом с руинами древнего тёзки.