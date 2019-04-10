5 неразгаданных тайн и загадок мира

Окружающий нас мир таит в себе множество загадок, которые трудно объяснить. Мы собрали для вас самые интересные из них:

Взлом на телевидении

22 ноября 1987 года в эфир чикагского телевидения (тогда шли новости спорта) ворвался человек в маске Макса Хедрума (персонаж из какого-то сериала 80-х годов). В тот же день захват повторился, во время показа сериала «Доктор Кто». На этот раз видео длилось 90 секунд – человек смеётся, говорит что-то бессвязное и делает какие-то жесты. Злоумышленника так и не поймали, зато в бессвязной речи персонажа мгновенно нашли десятки намёков и отсылок на НЛО, масонов и прочее.

Гул

На протяжении всей истории человечество народы в разных частях света иногда жаловались на гул непонятного происхождения, доносящийся откуда-то снизу, как будто из-под земли. Учёные объяснить не могут, хотя в некоторых случаях могут его подтвердить. Самый известный случай был в американском городе Таос. Многие годы жители жаловались на низкочастотный шум, от которого иногда закладывает уши и болит голова. Комиссия учёных так и не нашла источник. Подобные места есть и в других частях света.

Исчезнувший «Боинг»

Исчезнувших кораблей и самолётов можно вспомнить великое множество. Вот самый свежий случай. 8 марта 2014 года следующий из Малайзии в Китай Боинг пропал с радаров. Поиски успехом не увенчались. На борту было около 300 пассажиров и членов экипажа. В случае крушения нашлись бы обломки, но их нет. Теорий полно – пришельцы, портал в параллельное измерение….

Тунгусский метеорит

Это небесное тело шарахнуло по земле в 1908 году. По мощности взрыв в 85 раз превышал грибок от хиросимской бомбы. На огромной территории было уничтожено всё живое – тысячи деревьев и животных. Но вот что странно – нет кратера. Непонятно как такой взрыв не оставил углубления в земле. Что-то тут нечисто.

Сибирские полости

В Сибири, на полуострове Ямал без каких-то видимых причин образовались гигантские глубокие дыры в земле. Самая известное отверстие появилось в 2015 году, её диаметр – 100 метров! Теоретически это можно объяснить провалом каких-нибудь шахт, например. Но их в этом районе просто нет.