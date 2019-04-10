Лаврентий Берия: 7 малоизвестных фактов

Известнейший соратник великого и ужасного Иосифа Сталина был чуть менее велик и почти также ужасен. Его личность находится несколько в тени Виссарионыча, но тем не менее тоже заслуживает внимания. Вот некоторые факты, незнакомые широкому кругу любителей истории XX века.

В какой-то момент он был агентом муссаватинской разведки, т.е. фактически был врагом советской власти и действовал в интересах турко-азербайджанцев. Позже, когда это раскопали, Берия объяснил это предельно просто – он был двойным агентом и, разумеется, всей душой был предан делу коммунистической партии и Маркса-Энгельса-Ленина. Берия возглавил НКВД в 1938 году, в самый разгар сталинских чисток в органах и армии. И с этого момента репрессии пошли на убыль. Некоторые дела и вовсе пересматривались. Возможно, это просто совпадение, но некоторые склонны видеть в этом заслугу Палыча, который как мог старался унять разошедшегося Сталина. Катынский расстрел. Приказ об уничтожении польских офицеров отдал именно он, Берия. Много говорят о моральной распущенности в отношении женщин. Мол, могли просто схватить на улице красивую женщину и привезти на дачу. При детальном расследовании доказательств почти нет. Только мемуары актрисы Татьяны Окуневской. Больше ничего. Ублюдок умел заметать следы. Атомная бомба. Организацией работы учёных занимался он, Берия. С 1945 по 1949 годы. Хорошо или плохо? Трудно понять. Некоторые утверждают, что без него у Курчатова, Королёва и Туполева вышло бы куда быстрее. Это не совсем факт. Набор косвенных улик, указывающих на то, что Сталин был убит в результате заговора, который сплёл как раз его личный почти друг товарищ Берия. После кончины Йоськи Лаврентий развил бурную деятельность и предлагал великое множество реформ. Это тоже косвенно указывает на то, что он ждал этого момента и копил идеи. В частности, он предполагал пересмотреть дела времён террора 30-х годов. Также он планировал провести реформу в сфере управления на местах, дав больше полномочий руководителям республик и регионов. А ещё он собирался объединить ФРГ и ГДР. Ничего этого он сделать не успел так как был расстрелян.