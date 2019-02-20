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Скончался Карл Лагерфельд

bdortmund
20 Фев, 2019 / 15 Просмотров

На Париже на 86-м году жизнь умер один из создателей современной моды – Карл Лагерфельд.

Знаменитый кутюрье появился на свет в 1933 году в немецком Гамбурге, в обеспеченной семье. Рано начал интересоваться модой и одеждой. В послевоенной Европе всё было плохо – грубые ткани, скучные цвета, полумонашеские фасоны. В 50-х перебрался в Париж, где начал учиться моделированию одежды и жил всё это время.

Также известно, что он был одним из тех, кто ввёл в моду худобу. Как для мужчин, так и для женщин. Его коллекции были рассчитаны исключительно на худущей особей. Сильно раздражался, когда его просили сделать что-то и для людей, чуть-чуть полнее скелета. Одно время он сам стал набирать вес, но вовремя остановился и вернулся к весу, который имел в юности. Всю жизнь любил зауженные, обтягивающие костюмы.

Карл Лагерфельд по сексуальной ориентации – гей. В 1989 году от СПИДа умер его партнёр. После чего жил один. По словам самого мастера, секс его интересовал крайне мало, куда меньше, его увлечений.

Также был страстным фотолюбителем. Его работы высоко ценятся специалистами. Опубликовал несколько книг по этой теме.

Ещё одна страсть Карла – книги. В его личной коллекции более 300 тысяч изданий на разные темы. Увлечение книгами даже заставило его основать собственный издательский дом – 7L, плюс книжные магазины с таким же названием.

Помимо одежды Карл Лагерфельд создавал ароматы. Самые известные – Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997) и знаменитый аромат новой книги Paper Passion. В 1983-м стал креативным директором Chanel.

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