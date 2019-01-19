Куриное яйцо – звезда Instagram

Совсем недавно популярную социальную сеть просто взорвал этот снимок.

На снимке запечатлено куриное яйцо. Без ретуши, без каких-то эффектов, без намёков – просто яйцо. Ради этого снимка был зарегистрирован новый аккаунт – world_record_egg. Снимок появился 4 января, и через несколько дней мировой рекорд по количеству лайков пал. Теперь новый ориентир для охотников за лайками – 48 миллионов. Теперь Кайли Дженнер только на втором месте (в знак мести она разбила куриное яйцо), а Джастин Бибер со своим предложением руки и сердца – на третьем.

Сам автор остаётся анонимным. О личности изначально было не известно ничего. Первое время он представлялся как «курица Генриетта из британской деревни». Чуть позже все узнали место жительства автора – Лондон. Ещё есть короткий комментарий – «это не конец, мы только начинаем». Оказывается, скоро выйдет линия официального мерчендайза. О каком именно мердчендайзе идёт речь, никто не знает. Автор говорит, что спонтанно, просто так решил поставить новый мировой рекорд. И справедливо решил сделать это максимально простым снимком, изображением чего-то обыкновенного и незамысловатого. И ему это удалось. Журналисты уже даже нашли и автора самого снимка. Его зовут Сергей Платонов, и он сделал этот снимок ещё несколько лет назад.

Яйцо моментально получило десятки пародий. Например, вот «яйцевая» версия челленджа #adelechallenge. Суть челленджа в том, что певица Adele объявила о перерыве в творческой деятельности, а фанаты отреагировали на это наложением концертной версии песни Someone Like You на всё, что угодно – сначала поёт Адель, а потом – толпа поклонников.

Также в сети появилась яичная девушка. Российская модель Светлана Билялова соорудила себе купальник из яиц.

Потом на яйцо нанесли рисунок тату с лица Майка Тайсона и стали прикалывать его этим снимком.



Джордж Мартин, автор книги, по мотивам которой сняли сериал “Игра Престолов“, выставил у себя в Instagram, разумеется, чешуйчатое драконье яйцо.



В России же пользователя соцсетей шутят, что рекорд Instagram’а поставило именно то яйцо, которое маркетологи исключили из десятка. Недавно в сеть попала фотография упаковки куриных яиц не из десяти, как было принято многие годы, а из девяти яиц.

Старый как мир трюк – уже давно молоко продают не литровыми упаковками, а по 950, 900 или даже 850 мл. То же самое с гречкой, рисом и другими крупами – упаковки по 900 или 850 граммов. Так повышение цен не так бросается в глаза.