Самые популярные карточные игры

Карточные игры популярны во всем мире и как нельзя лучше подходят для того, чтобы скоротать время в дружной мужской компании. Существуют тысячи видов и вариаций карточных игр, однако сегодня мы предлагаем вам рассмотреть самые популярные из них и вы определенно сможете найти именно то, что подойдет именно вам.

Преферанс

Преферанс определенно является одной из наиболее мужских карточных игр, ведь он требует от игрока внимательности и хорошо развитых навыков подсчета карт, наряду с точным расчетом своей стратегии игры.И конечно же, данную игру можно отнести к азартным играм, ведь нередко она может вестись на деньги по заранее оговоренным ставкам.

Данная игра берет начало своей истории аж с середины 19 века и определенно может носить звание аристократичной игры.

В игре может участвовать от 2 до 4 игроков, однако оптимальным количеством является 3 игрока, поскольку именно на такое количество игроков всегда раздаются карты. При большем же количестве игроков теряется ее динамика и кому-то все время приходится “сидеть на прикупе” или попросту говоря пропускать раздачу.

В игре участвует 32 карты от семёрок до тузов, что позволяет раздать каждому из 3 игроков по 10 карт, а оставшиеся 2 отправить в “прикуп”, который и привносит в игру определенный элемент неожиданности и удачи.

Целью партии является набор максимального количества очков, которые рассчитываются по не самой простой для новичка схеме, через так называемую “пулю”. Не будем утомлять долгим описанием правил, тем более, что существует несколько вариаций правил подсчета очков, а лишь порекомендуем одним из вечеров собраться в дружной мужской компании и “расписав пулю”.

Покер

Покер является, пожалуй, наиболее известной игрой во всем мире, ведь его правила весьма просты и позволяют очень быстро втянуться в игру, ведь по сути достаточно лишь выучить основные комбинации покера. Несмотря на это, покер нельзя назвать просто игрой в “собери комбинацию” и он позволяет игроку проявить мастерство блефа и чтения оппонентов, что позволяет побеждать даже, не имея сильной руки.

Сама же игра, как никакая другая позволяет создать правильную атмосферу за столом, которая хорошо дополняется джазом, сигарами и стаканом виски.

Наиболее популярной вариацией покера на сегодняшний день является Техасский Холдем, однако существуют и другие не менее интересные варианты игры, такие как Омаха или Китайский покер, которые подойдут для разного количества человек.

Блэкджек

Это игра, которая пользовалась популярностью у многих известных писателей и даже французских аристократов, а в России была больше известна под названием “Очко” или “21”.

Она была придумана специально для казино и впервые появилась в соответствующих заведениях США. Правила постепенно видоизменялись и в отличие от привычной нам игры в “очко“, в блекджеке используется колода из 54 карт, а часто даже несколько колод.

Игра рассчитана так, чтобы в ней было минусовое мат. ожидание и игроки постепенно проигрывали свои деньги казино, однако при определенных навыках подсчета карт, можно оставаться в плюсе. Казино такое не приветствуют и выгоняют таких игроков, а в компании друзей проще просто расслабиться и получать удовольствие от самого процесса игры, так что игра понравится тем, кто просто хочет поразвлекаться и испытать определенную долю азарта, не сильно погружаясь в сам процесс.

Бридж

Игра возможно и не особо известна на просторах России, однако она имеет огромную популярность в странах Европы и Америке и берет своё начало от популярного в Российской империи конца 19 века Виста.

Игра непростая и ее сложность и глубину нередко сравнивают с шахматами, при на международном уровне ее причисляют к играм из разряда интеллектуального спорта.

Поскольку Бридж позволяет играть в составах до 8 человек, это отличная игра для компании, но также отлично подойдет и для меньшего количества игроков.

Что интересно, так это то, что играть нужно будет не просто за себя, а за команду, которые обычно делятся на Восток + Запад и Север + Юг. В игре не принято подсказывать своему союзнику и существует определенный свод правил и этики, который не допускает этого, но тем не менее победить вы сможете только вместе.

В игре довольно силен элемент случайности и удачи, однако найдется место и логическим способностям вкупе с хорошей памятью.

Козел

Сама игра стала известна с начала 20 века и ее корни идут из Германии. Это довольно интересная смесь из Бриджа и Дурака, которая позволяет играть от 2 до 4 человек, в том числе и командами 2 на 2, а при желании допускается и игра “один против двух”, для особо продвинутых игроков.

Игра очень динамична и имеет массу вариаций правил, а главной целью является набрать как можно больше очков, за счет того, что вы будете бить карты оппонентов в отдельно взятой раздаче, что позволяет проявить определенную смекалку и расчет.

Дурак

По известности в России и странах бывшего СНГ, данную игру пожалуй можно назвать топ-1. Простые правила, отличная динамика игры и масса вариаций правил (классический, переводной, подкидной, дурак с 52 карточной колодой), а также возможность играть практически в любой компании, позволили данной игре стать такой популярной.

Уверен, что многие из вас провели немало часов в детстве, играя в дурака, а сами “матчи” могли затягиваться на много часов.

Что примечательно, в данную игру можно играть не только расслаблено, полагаясь на удачные карты, но и применив все свои дедуктивные навыки, запоминая выбывшие карты и просчитывая ходы оппонентов.

Мы перечислили, пожалуй, самые популярные и известные карточные игры, однако на этом список безусловно не заканчивается. А какие карточные игры знаете вы, которые были бы интересны в мужской компании? Оставляйте ваши варианты в комментариях.