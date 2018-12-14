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У Ди Каприо заберут «Оскар»

bdortmund
14 Дек, 2018 / 225 Просмотров

Популярный голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, похожее, скоро будет вынужден отдать одну из двух своих статуэток американской киноакадемии, так называемых «Оскаров».

Откуда у Ди Каприо вообще два «Оскара»

Итак, Леонардо Ди Каприо получил свою статуэтку за главную роль в фильме «Выживший». Случилось это в 2016-м. До этого актёра несколько лет беспощадно троллили – мол, уже с полдюжины крутых ролей, а «Оскар» всё не дают. Два с половиной года назад все эти шутки мгновенно обесценились, и тема была закрыта. Но у него, как оказалось, есть ДВЕ статуэтку. Вторую он получил в подарок от малазийского бизнесмена и мецената Джо Лоу. Этот товарищ любит искусство, путешествия и щедро вкладывался в шоу-бизнес. В частности, именно он спонсировал съёмки фильма «Волк с Уолл-Стрит», где блистательно сыграл Лео. Однажды он купил выставленную на аукцион статуэтку за 500 тысяч долларов и подарил её Леонардо Ди Каприо. Кстати, подарил он ещё много чего – к примеру, полотно Пабло Пикассо «Натюрморт с головой быка».

Почему у Ди Каприо заберут «Оскар»?

Всё было бы хорошо, но, похоже, сей благодетель не слишком честно нажил свои миллиарды. Недавно Джо Лоу арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве и многочисленных аферах. Теперь всё нажитое конфискуют, и его подарки, видимо, тоже. Пока не понятно, что будет со статуэткой. Ожидается, что её поместят в музей.

Марлон Брандо? Он тут при чём?

При том, что это именно его статуэтка была выставлена на аукцион. Всего Марлон Брандо завоевал две такие награды, плюс множество других призов и премий. Икона американского кино 50-80-х годов скончался в 2004-м.

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