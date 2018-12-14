Ёлочка вам нравится?

Пенсионер из Бийска мгновенно стал мемом и переплюнул по популярности всех звёзд кино и шоубизнеса. Это вам для новогоднего настроения.
С чего всё началось
В Алтайском крае есть такой маленький городишко – Бийск. Население – около 200 тысяч человек. Совсем недавно в сети появился ролик, снятый местными телевизионщиками. Это был, разумеется, неудачный, неэфирный дубль. Однако это коротенькое видео переплюнуло по популярности всё творчество местного ТВ на всю историю.
Как всё было
Поставили в Бийске городскую ёлку-ёлочку, да решили у прохожих мнение спросить. Ну… и вот вам мнение про ёлочку.
Что было дальше
Дальше крепкое высказывание простого мужика быстро разошлось по всем соцсетям и мессенджерам. Молодёжь смеялась с самого выражение про соль (ещё лет 20 назад оно было в ходу), люди постарше сдержанно улыбались и поддерживали немного резкие взгляды мужчины. Равнодушных не осталось. Чуть позже героя нашли и даже сняли небольшую передачу о нём. Вячеслав Степанович рассказал о непростой жизни российского пенсионера, но заверил журналистов, что не ноет, а старается жить дальше, и есть люди, которым намного труднее.
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