В семье мегапопулярной актёра трагедия: сын Уилла Смита – гей!!!

Джейден Смит на днях признался с том, что гомосек, педик, гомик и т.д. Случилось это на концерте его друга Tyler The Creator. Со сцены актёр заявил, что рэпер Tyler является не просто его лучшим другом, но и бойфрендом, причём уже давно.

«Я просто хочу сказать, что Тайлер — самый лучший друг в мире, и я его очень люблю. Я хочу сказать вам кое-что, ребята. Тайлер не хочет говорить, но он — мой чертов бойфренд. Это правда!»

Потом он повторил эти слова несколько раз. Чуть позже Джейден подтвердил свои слова соответствующим твитом в твиттере. Tyler же сначала отнекивался, делая вид, что это неудачная шуточка, но потом сдался, написав, что теперь чувствует себя свободным.

Разумеется, эти слова и всю ситуацию нельзя воспринять как-то превратно – это самый настоящий каминг-аут. Поклонники и рэпера и актёра до сих не хотят верить в это. Кто-то в шоке, кто-то не верит, а кто-то срочно ищет нового кумира.

Ранее Джейден Смит не раз выделялся женоподобными нарядами – мол, ему просто нравятся платья и юбку, а на общественное мнение он не обращает никакого внимания. Однажды он участвовал даже в фотосессии в юбке. Знаменитый отец всегда старался дать сыну полную свободу самовыражения. Видимо, переборщил со свободой.

При этом Джейден встречался с девушками, но это, как говорят, обычное дело среди голубых.

После этого, уже тогда, несколько лет назад появились кое-какие подозрения, но мы надеялись, что он просто фрик-подросток, который перерастёт это. Но…. Сами видите к чему всё это привело. Честно говоря, можно было и догадаться, что Сын Уилла Смита – гей. Посмотрите на этого парня. Похож ли он на педика? Конечно, да!

Держись, Уилл, мы тебе сочувствуем. Не дай Бог никому!