Умер Стэн Ли – спасибо за всё, Легенда!

На 96-м году жизни скончался Стэн Ли, автор популярных комиксов и создатель множества известных персонажей из вселенной Marvel.

Сложно представить современную массовую культуру без комиксов. Теперь это нечто большее, чем просто картинки с репликами, это не детская забава, а настоящая отрасль литературы, которая распространила своё влияние и на кинематограф. И одним из творцов империи Marvel был именно Стэн Ли. Он внёс немало нового в уже оформившуюся сферу. В частности, образы стали куда более полными и сложными, что сыграло большую роль в привлечении именно взрослой аудитории, а не только детей и подростков.

Родился будущий мэтр комиксов в семье румынских евреев в Нью-Йорке. Семья жила бедно, отец мать, брат и сам Стэн ютились в небольшой квартирке. Молодой Стэн Ли, окончив среднюю школу, сменил множество работ и подработок, как правило, трудясь сразу в нескольких местах. Уже тогда стала проявляться его тяга к литературному творчеству. Он писал для газет некрологи, пресс-релизы и прочие материалы. Помимо это он брался почти за любую работу – доставка готовой еды, продажи подписок на газеты и прочее.

В сфере комиксов начал работать в 1939 году. С 42-го по 45-го годы служил в армии США. Позже он рассказывал, что служба сильно обогатила его внутренний мир, появилось много пищи для богатой фантазии писателя.

После войны начался подъём культуры комиксов. Стэн Ли был одновременно и одной из причин этого подъёма, и следствием одновременно. Из-под его пера вышло несколько успешных серий комиксов. Персонажи получались настолько удачными, что до сих пор пользуются большой популярностью и приносят немалые деньги (что тоже важно, согласитесь) – Человек-паук, Халк, вся фантастическая четвёрка, Железный человек и большая часть героев комиксов «Люди Икс».

Когда комиксы стали активно экранизировать, заслуженного писателя стали приглашать на эпизодические роли. Также Стэн очень активно общался с поклонниками — переписывался по электронной почте, отвечал на вопросы в социальных сетях, получал и отправлял сотни бумажных писем. Он говорил, что в этом общении он черпает силы и идеи для своего творчества и очень гордился этим.

В последние годы, несмотря на болезни, в Marvel он выполнял сразу несколько функций — актёр, продюссер, сценарист, художник, писатель. Всю жизнь он много читал. Любимыми его писателями были Марк Твен, Стивен Кинг, Уильям Шекспир, Артур Конан Дойл, Чарльз Диккенс, Герберт Уэллс, Харлан Эллисон.

12 ноября 2018 году Стэн Ли умер от воспаления лёгких, после того, как доставлен по скорой в больницу. Он пережил свою жену всего на год. Их счастливый брак продлился 69 лет.

Через несколько дней после смерти единственная дочь мэтра Джей Си рассказала, что недавно они вместе создали нового супергероя. Стэн Ли помогал дочери разрабатывать концепцию и историю некоего «грязевого человека» (Dirt Man). Вероятно, именно его стоит считать последним персонажей легендарного Стэна. Последним самостоятельно придуманным персонажем стала «Сокровище» (Jewel) — китайская певица, которая получила сверхспособности (пока не говорят какие именно) после контакта с волшебным браслетом своей бабаушки. Говорят, что прототипом Jewel стала современная китайская певица G.E.M.