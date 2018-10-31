Сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за бой с Конором Макгрегором

Теперь, когда страсти немного улеглись, самое время посчитать деньги в чужих карманах: сколько же заработал Хабиб Нурмагомедов за бой с Конором Макгрегором?

Бой Хабиб — Конор

Итак, бой века, как его окрестили, с финансовой точки зрения прошёл просто отлично. Организаторы только на билетах (а бой вживую смотрели более 22 тысяч человек) заработали около 17 млн долларов. Мелочь, конечно, но приятно. Основные же деньги они получать от потоковых и ТВ-компаний, которые купили права на показ боя в прямом эфире.

Сами же бойцы тоже в накладе не остались. Гонорар Хабиба Нурмагомедова – 2 млн долларов. Если учесть ещё и бонусы от платных трансляций, то общий доход за один бой – 5-6 млн долларов. Выплату, однако, заморозили до выяснения всех подробностей возникшей сразу после боя драки, но можно быть уверенными, что свои деньги он рано или поздно получит. Доход ирландца же, как ожидается, (точные цифры не называют) будет примерно в 1,5 раза меньше.

Такие цифры резко контрастируют с гонорарами за подобные поединки в прошлом. Например, за бой против Эла Яквинты на UFC 223 в апреле этого года Хабиб Нурмагомедов заработал в качестве гонорара в четыре раза меньше – всего 530 тысяч долларов. Соперник же довольствовался суммой в 280 тысяч.

Бой Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер

В прошлом году недавний соперник Хабиб неожиданно решили провести боксёрский поединок. Соперник – Флойд Мейвезер. Тогда бой вызвал сумасшедший интерес. Организаторы просто озолотились. Да и сами спортсмены тоже. Победил, как мы знаем, Флойд, и его гонорар – 100 млн долларов!!! Конора тоже жалеть не стоит, он забрать 30 млн долларов. Проигравший. Теперь понятно, почему Хабиб тоже хочет на время стать боксёром.

Возможный бой Хабиб Нурмагомедов – Флойд Мейвезер

Хабиб Нурмагомедов – такой же человек, как и мы. И он, видимо, тоже хочет заработать денег. Ведь карьера бойца смешанных единоборств может оборваться в результате всего одного удачного/неудачного удара. И каждый обязан думать о будущем, когда уже нельзя будет выступать. Хабиб вызвал на бой Флойда. Многие думают, что это было в шутку. Официально пока никто ничего не говорит. Если же он всё-таки состоится, то деньги он принесёт немалые.

Между тем, Конор Макгрегор хочет мести и запрашивает у команды Нурмагомедова реванш, но те пока отказывают от 15 млн долларов, мол этот бой им «не интересен».

Откуда вообще у UFC такие деньги?

Начиналось всё с кратковременных турниров, куда приглашались бойцы разных стилей. В начале пути против подобных соревнований очень сильно протестовали многие американские политики, мол, культивирование жестокости. Первые турниры были настоящими боями без правил. Постепенно кое-какие правила всё-таки появились (например, нельзя «топтать» голову соперника, тыкать пальцами в глаза, ломать пальцы и т.д.), а конкуренция возросла настолько, что туда уже нужно проходить строгий отбор. За последние годы смешанные единоборства по популярности обогнали бокс, а стоимость самой компании UFC выросла за несколько лет в 2000 раз! С 2 млн до 4 млрд. долларов.

Зарабатывают они на всём. Самый большой доход идёт от платных потоков и телевизионных трансляций боёв. Также тут много рекламы. Посмотрите на сам октагон – спонсорские логотипы везде – это тоже немалые деньги. Шоу успешно продаётся, и популярность эта только растёт. Также UFC продаёт лицензию игроделам, которые выпускают видео-игры – тоже важная часть дохода. Плюс одежда, экипировка и атрибутика с известным всему миру логотипом.

Сами бойцы помимо гонораров получают всевозможные спонсорские выплаты от самых разных организаций – как правило, это производители спортивной экипировки (обычное дело для профессионального спорта), какой-нибудь Reebok, например. Также нельзя умолчать о том, что все бойцы, находящие на контракте UFC (их более 500) получают заработную плату, т.е. они живут безбедно, даже если не проводят бои.

Самым дорогим бойцом остаётся ирландец Конор Макгрегор, несмотря на то, что он уже не чемпион. Даже за проигранные бои он получается сумасшедшие деньги. Причин тому много. Главная – это, разумеется, его позерство и хулиганское поведение, которое только подогревает интерес к любому бою, как у его фанатов, так и у хейтеров. Вторая причина – национальная принадлежность: не секрет, что главный рынок UFC – это США, а там огромная часть населения (более 40 млн человек) имеет ирландские корни.